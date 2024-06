Avrebbe ingerito nitrato di sodio ed è morta nel pomeriggio nell’aquilano. Si tratta di Isabella Settanni 53 anni, lascia 2 figli e il compagno, avvocata del foro romano, ma residente a Villetta Barrea, in località Campitelle. Si trovava in un ex agriturismo adibito ad abitazione lungo la strada che conduce a Passo Godi

Dramma a Villetta Barrea, l’avvocata Isabella Settanni muore dopo aver ingerito nitrato di sodio, lascia due figli

Un’amica ha lanciato l’allarme ai carabinieri dopo aver ricevuto un messaggio dall’avvocata in cui scriveva di non stare bene. Sul posto sono intervenuti i medici del 118. Nonostante i diversi tentativi di rianimazione effettuati dai sanitari, per Isabella Settanni non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore ha cessato di battere intorno alle ore 13:30. I carabinieri del Comando di Castel di Sangro (L’Aquila), guidati dal comandante Giuseppe Testa, indagano sulla vicenda sulla quale la Procura di Sulmona (L’Aquila) ha aperto un fascicolo d’ inchiesta.

La salma sarà trasferita al San Salvatore dell’Aquila per l’autopsia come disposto dal procuratore della repubblica di Sulmona, Stefano Iafolla. L’esame sarà eseguito dall’anatomo patologo Ildo Polidoro probabilmente dopodomani.