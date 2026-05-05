Chiara Bacchini, morta a 18 anni dopo tre giorni di agonia: il dolore di Riccione e il gesto della famiglia

Chiara Bacchini è morta per le conseguenze di un tragico incidente in scooter

La tragedia dopo l’incidente: tre giorni di lotta e il grande dolore

Aveva appena 18 anni Chiara Bacchini, la giovane riccionese morta dopo tre giorni di agonia in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nella tarda serata di giovedì scorso. La ragazza è deceduta lunedì 4 maggio nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Bufalini di Cesena, dove era ricoverata in condizioni disperate.

Una tragedia che ha colpito profondamente l’intera comunità della Perla Verde, strettasi attorno alla famiglia in queste ore di dolore.

L’incidente nella notte a Riccione

Il sinistro si era verificato intorno alle 23.30 all’incrocio tra via Castrocaro e via Montebianco. Chiara Bacchini si trovava in sella al suo scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata con un’automobile. Tra le ipotesi al vaglio, quella di una mancata precedenza.

L’impatto è stato violentissimo: la giovane è stata sbalzata sull’asfalto per diversi metri, rimanendo a terra priva di sensi. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, ma fin da subito le condizioni sono apparse estremamente critiche.

Tre giorni di lotta tra la vita e la morte

Trasportata d’urgenza al Bufalini, la 18enne è stata ricoverata nel reparto di rianimazione, dove ha lottato per tre giorni tra la vita e la morte. I sanitari hanno tentato ogni possibile intervento, ma il quadro clinico si è rivelato troppo grave.

Nella mattinata di lunedì la giovane è entrata in stato di morte cerebrale. Nel pomeriggio, dopo le procedure previste, è stato dichiarato il decesso.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

Sul luogo dell’incidente, tra giovedì e venerdì notte, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Riccione, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione quanto accaduto.

La Procura della Repubblica di Rimini è stata informata fin dalle prime ore e ha aperto un fascicolo d’indagine che potrebbe procedere per l’ipotesi di omicidio stradale, in attesa di ulteriori accertamenti.

Il gesto della famiglia

Nel pieno del dolore, la famiglia di Chiara Bacchini ha compiuto una scelta di grande generosità, autorizzando l’espianto degli organi.

Un gesto che rappresenta un segno di vita e speranza in una vicenda segnata dalla tragedia.

Il messaggio dei familiari

In un comunicato diffuso dopo la morte della giovane, i familiari hanno voluto ringraziare quanti sono stati loro vicini:

“Il nostro cuore è pieno di dolore, ma anche di gratitudine per tutto l’amore che Chiara ha seminato nella sua vita”.

Un pensiero rivolto al liceo Volta-Fellini di Riccione, agli scout, agli amici e a tutte le persone che in queste ore stanno dimostrando vicinanza alla famiglia.

È stata inoltre organizzata una veglia di preghiera presso la Chiesa Nuova di San Martino, in attesa dei funerali.

Chi era Chiara Bacchini

Figlia di una famiglia molto conosciuta a Riccione, Chiara Bacchini frequentava l’ultimo anno del liceo scientifico “Volta” e si preparava a sostenere l’esame di maturità.

Una ragazza descritta da tutti come solare, determinata e profondamente legata alle sue passioni.

Il ricordo del mondo sportivo

Particolarmente toccante il ricordo del Libertas Centro Karate Riccione, dove Chiara era atleta.

“Non era solo un’atleta, era una forza della natura. Energia pura, entusiasmo contagioso, sempre con il sorriso”.

Allenatori e compagni la ricordano come una presenza capace di unire il gruppo dentro e fuori dalla palestra.

Il presidente Moreno Villa ha sottolineato come fosse “sempre sorridente, un esempio per tutti”, evidenziando il legame costruito negli anni tra allenamenti e gare.

Una comunità in lutto

La morte di Chiara Bacchini lascia un vuoto profondo non solo nella famiglia, ma in tutta la comunità riccionese. Una perdita che colpisce una ragazza nel pieno della vita, con progetti, sogni e un futuro ancora tutto da costruire.