Sparatoria vicino alla Casa Bianca: uomo colpito dagli agenti, Trump era all’interno durante l’evento

Alta tensione sparatoria vicino alla Casa Bianca

Paura a Washington

Momenti di tensione a Washington, dove una sparatoria si è verificata nei pressi della Casa Bianca. Secondo quanto riferito dal Secret Service, un individuo è stato colpito dagli agenti dopo un confronto armato avvenuto a breve distanza dal complesso presidenziale.

L’intervento degli agenti e l’area isolata

L’episodio è avvenuto all’incrocio tra la 15th Street e Independence Avenue, lungo il National Mall, a pochi isolati a sud della Casa Bianca e non lontano dal Washington Monument.

In seguito agli spari, la zona è stata immediatamente messa in sicurezza. Sul posto sono intervenute squadre di emergenza, mentre le autorità hanno invitato la popolazione a evitare l’area.

Secondo le prime informazioni, una persona è stata colpita dalle forze dell’ordine, ma le sue condizioni non sono state rese note.

Giornalisti messi al riparo e sicurezza rafforzata

Durante l’accaduto, i giornalisti presenti alla Casa Bianca sono stati rapidamente allontanati dal North Lawn e fatti rientrare nella sala stampa per motivi di sicurezza.

Alcuni video diffusi sui social mostrano reporter correre verso l’interno dell’edificio, mentre nell’area circostante veniva dispiegato un massiccio dispositivo di sicurezza con agenti e personale della Guardia Nazionale.

Trump presente alla Casa Bianca durante l’episodio

Al momento della sparatoria, il presidente Donald Trump si trovava all’interno della Casa Bianca, impegnato in un evento dedicato alle piccole e medie imprese.

L’incontro si è svolto regolarmente, nonostante quanto accaduto all’esterno del complesso.

Indagini in corso: nessuna pista esclusa

Le autorità stanno ancora lavorando per chiarire la dinamica e il movente. Al momento non è stato confermato alcun collegamento diretto tra l’episodio e la Casa Bianca o il presidente.

Secondo quanto comunicato dal Secret Service, la sparatoria sarebbe avvenuta a seguito di uno scontro con un individuo armato.

Un contesto di tensione crescente

L’episodio si inserisce in un contesto già segnato da recenti problemi di sicurezza. Solo pochi giorni prima, un uomo armato era riuscito a superare un posto di blocco dei servizi segreti nei pressi della Casa Bianca.

Un precedente che aveva già acceso l’attenzione sui sistemi di protezione dell’area presidenziale.