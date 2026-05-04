Lutto per Gaetano Zeoli, muore la figlia Luisa a 44 anni: il cordoglio della Salernitana
Un grave lutto ha colpito Gaetano Zeoli, allenatore di lungo corso con esperienza nel calcio giovanile e attuale responsabile dell’area tecnica del settore femminile della Salernitana. È scomparsa la figlia Luisa Zeoli, lasciando un profondo dolore nella famiglia e nell’ambiente sportivo salernitano.
Il cordoglio della Salernitana
La U.S. Salernitana 1919 ha espresso la propria vicinanza al dirigente con un messaggio di cordoglio, condiviso da dirigenza, staff tecnico, atlete, atleti e collaboratori.
Un abbraccio ideale, quello del mondo granata, rivolto a Gaetano Zeoli e ai suoi cari in un momento di grande dolore, che ha unito l’intera comunità sportiva nel segno della solidarietà.
Chi era Luisa Zeoli
Luisa Zeoli aveva 44 anni. Figlia di Gaetano Zeoli e di Katia Mercurio, era sorella di Giorgio. Il suo nome è noto in città anche per il legame con il padre, figura molto conosciuta nel panorama calcistico locale.
Lascia il marito Luca, la figlia Sophia, i genitori, il fratello e tutti i familiari.
L’ultimo saluto a Salerno
I funerali di Luisa Zeoli saranno celebrati martedì 5 maggio 2026 alle ore 17.00 a Salerno, presso la Chiesa del Gesù Redentore, nel quartiere Europa.
La camera ardente è stata allestita alla Casa del Commiato San Leonardo, in via San Leonardo 108.
Una comunità unita nel dolore
La scomparsa di Luisa Zeoli ha suscitato profonda commozione non solo nella famiglia, ma anche nel mondo sportivo cittadino, che si è stretto attorno a Gaetano Zeoli in queste ore.