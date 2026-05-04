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Lutto per Gaetano Zeoli, muore la figlia Luisa a 44 anni: il cordoglio della Salernitana

DiRedazione

Pubblicato: 4 Mag, 2026 - ore: 21:34 #Luisa Zeoli, #Salernitana, #Salerno
L'ultimo saluto a Luisa Zeoli alla Chiesa del Gesù RedentoreL'ultimo saluto a Luisa Zeoli alla Chiesa del Gesù Redentore

Lutto per Gaetano Zeoli, muore la figlia Luisa a 44 anni: il cordoglio della Salernitana

Un grave lutto ha colpito Gaetano Zeoli, allenatore di lungo corso con esperienza nel calcio giovanile e attuale responsabile dell’area tecnica del settore femminile della Salernitana. È scomparsa la figlia Luisa Zeoli, lasciando un profondo dolore nella famiglia e nell’ambiente sportivo salernitano.

Il cordoglio della Salernitana

La U.S. Salernitana 1919 ha espresso la propria vicinanza al dirigente con un messaggio di cordoglio, condiviso da dirigenza, staff tecnico, atlete, atleti e collaboratori.

Un abbraccio ideale, quello del mondo granata, rivolto a Gaetano Zeoli e ai suoi cari in un momento di grande dolore, che ha unito l’intera comunità sportiva nel segno della solidarietà.

Chi era Luisa Zeoli

Luisa Zeoli aveva 44 anni. Figlia di Gaetano Zeoli e di Katia Mercurio, era sorella di Giorgio. Il suo nome è noto in città anche per il legame con il padre, figura molto conosciuta nel panorama calcistico locale.

Lascia il marito Luca, la figlia Sophia, i genitori, il fratello e tutti i familiari.

L’ultimo saluto a Salerno

I funerali di Luisa Zeoli saranno celebrati martedì 5 maggio 2026 alle ore 17.00 a Salerno, presso la Chiesa del Gesù Redentore, nel quartiere Europa.

La camera ardente è stata allestita alla Casa del Commiato San Leonardo, in via San Leonardo 108.

Una comunità unita nel dolore

La scomparsa di Luisa Zeoli ha suscitato profonda commozione non solo nella famiglia, ma anche nel mondo sportivo cittadino, che si è stretto attorno a Gaetano Zeoli in queste ore.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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