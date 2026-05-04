Stefano De Martino, auto vandalizzata a Milano: non simboli ma un insulto inciso sulla portiera

Il settimanale Nuovo ha pubblicato lo scatto dell'auto danneggiata di Stefano De Martino

Cosa c’è dietro i segni sull’auto di Stefano De Martino

Nei giorni scorsi Stefano De Martino è stato protagonista di un episodio di vandalismo nel centro di Milano. Il conduttore di Affari Tuoi ha trovato la propria auto danneggiata, con alcuni segni incisi sulla carrozzeria che inizialmente avevano generato dubbi sulla loro natura.

Dalla teoria dei simboli alla realtà dei fatti

In un primo momento, quei segni erano stati interpretati come simboli difficili da decifrare. Con il passare delle ore, però, è emersa una versione diversa.

A chiarire l’accaduto è stato Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, intervenuto nel programma La Volta Buona. Il giornalista ha escluso qualsiasi ipotesi “misteriosa”, spiegando che si trattava di una scritta offensiva ben riconoscibile.

Il tentativo di coprire la scritta

Secondo quanto riferito, sarebbe stato lo stesso De Martino a intervenire subito dopo aver scoperto il danno. Alcuni segni presenti sulla fiancata, inizialmente considerati casuali, sarebbero stati realizzati proprio per coprire la frase incisa e renderla meno visibile.

Un dettaglio che spiega l’aspetto disordinato dei graffi notati nelle prime immagini diffuse.

Un gesto non casuale

L’episodio non sembra legato a una situazione fortuita. L’auto era parcheggiata regolarmente e non emergono elementi che possano far pensare a un atto impulsivo.

L’ipotesi più accreditata è quindi quella di un gesto mirato, con un messaggio diretto e offensivo rivolto al conduttore.

La reazione del conduttore

Nonostante l’accaduto, De Martino avrebbe reagito con ironia, mantenendo il tono leggero che lo contraddistingue anche fuori dal contesto televisivo.

Un contrasto con il successo televisivo

L’episodio arriva in un momento professionale particolarmente positivo per il conduttore, protagonista di ascolti rilevanti con Affari Tuoi e sempre più presente nei progetti della Rai.

Proprio questo contrasto tra successo pubblico e vicende private rende l’episodio ancora più sorprendente.

Un precedente molto diverso

Solo poche settimane prima, la stessa auto era stata al centro di un episodio completamente diverso. Due fan avevano lasciato un messaggio ironico sul parabrezza, un gesto leggero e simpatico che oggi appare in netto contrasto con quanto accaduto.