Giallo a Chiavari, maestra scopre cadavere di donna nel fiume Entella durante la gita

Il corpo di una donna è stato trovato nel fiume Entella

Il cadavere di una donna è stato rinvenuto nel fiume Entella nei pressi di Caperana, a Chiavari, in Liguria venerdì 4 aprile. Si tratta di una donna asiatica di circa 40 anni, di cui non si conosce ancora l’identita’.

Il macabro ritrovamento durante la gita al parco fluviale

La scoperta è stata fatta da una maestra che accompagnava una scolaresca per studiare la fauna del parco fluviale dell’Entella. Sul corpo non ci sarebbero segni evidenti di violenza. A condurre le indagini i poliziotti del commissariato di Chiavari con la squadra mobile. La donna non aveva documenti con sé.

La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e lunedì sarà effettuata l’autopsia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’automedica Tango 1, la Croce Rossa di Lavagna, gli agenti della Polizia di Stato, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.

La donna ha origini asiatiche, inquirenti al lavoro per l’identificazione

In zona Caperana, dove è stato rinvenuto il corpo della donna, sono presenti diverse attività gestite da cittadini di nazionalità cinese che sono stati interpellati per cercare di risalire all’identità della vittima. Pare che al momento nessuno ha saputo dare indicazioni in merito né elementi utili a comprendere la tragica fine della donna. La Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo.