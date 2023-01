Chico Forti, visita a sorpresa in carcere di Rocco Siffredi: ‘Solo un uomo con le pa**e poteva reggere’

“Vi do una bellissima notizia, Chico Forti tornerà in Italia”. A distanza di tre anni dall’annuncio dell’ex Ministro degli Esteri Luigi Di Maio il trentino è ancora in un penitenziario americano dove si collocano i detenuti in attesa di trasferimento.

Rocco Siffredi fa visita a Chico Forti al carcere di Miami con la moglie

Non si hanno certezze sui tempi con Tajani che ha assicurato alla famiglia che c’è massima attenzione da parte della Farnesina e del Governo sulla situazione del produttore italiano. Nelle scorse ore Rocco Siffredi ha provato ad incoraggiare e rincuorare Chico Forti. La star del cinema per adulti ha raggiunto Miami per incontrarlo insieme alla moglie, Rosa Caracciolo. La visita è stata documentata dall’attore con un post pubblicato sul profilo Instagram. Siffredi ha anche scattato alcune foto con l’ex velista. Alla visita era presente anche l’amico fraterno di Chico, Roberto Fodde.

“Finalmente ho incontrato Chico Forti. Ho avuto questa bellissima opportunità di conoscere da molto vicino una persona fortissima sincera sensibile e sofferente ma con una dignità da intimorire talmente e forte” – ha scritto Rocco Siffredi su Instagram.

‘Ora più che mai sono convinto che va aiutato’

“E sono ora più che mai ancora più convinto che va aiutato. Dobbiamo farlo tutti insieme a farlo tornare in Italia da uomo libero. Le ingiustizie che ha subito sono impossibili da quantificare, solo un uomo con le pal*e come le sue poteva reggere tutto quello che ha subito e sta ancora subendo e ripeto sempre con una interminabile” – ha chiosato l’attore abruzzese. A Capodanno Chico Forti aveva ricevuto la visita in carcere di Jo Squillo e Marco Mazzoli.