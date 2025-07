Amici 25, i fan del talent esultano: arriva la conferma su Veronica Peparini

Veronica Peparini

Dopo le nozze con Andreas Muller e la nascita delle gemelle, la coreografa torna nel talent

Dopo tre anni di assenza, Veronica Peparini torna ufficialmente nella scuola di Amici di Maria De Filippi come insegnante di danza per l’edizione 2025/26. Il ritorno di una delle professoresse più amate del talent show di Canale 5 è stato confermato: Peparini sostituirà Deborah Lettieri, docente dello scorso anno che non ha convinto appieno pubblico e critica.

Per Veronica, il 2024 è stato un anno ricco di eventi: la nascita delle gemelline Penelope e Ginevra, frutto dell’amore con l’ex allievo Andreas Muller, e il matrimonio con lo stesso ballerino, celebrato il 14 luglio. Dopo aver condiviso con i fan sui social ogni tappa del loro percorso personale, i due si sono anche dedicati a progetti professionali comuni, tra cui la partecipazione al nuovo format de La Talpa.

Il ritorno nella scuola di Amici, l’addio di Deborah Lettieri e la sfida con la Celentano

Il ritorno di Peparini ad Amici non è solo una notizia destinata a entusiasmare i fan storici del programma, ma anche una mossa destinata ad accendere gli animi in studio. A dividere la cattedra con lei ci saranno Alessandra Celentano e Emanuel Lo. E proprio il rapporto con la Celentano promette scintille: è ben nota, infatti, la rivalità tra le due insegnanti, spesso protagoniste di confronti infuocati sul concetto stesso di danza.

In un recente podcast condotto da Marcello Sacchetta, la Celentano ha commentato senza mezzi termini la storia d’amore nata tra Peparini e Muller durante la loro esperienza ad Amici: “Io la trovo proprio una cosa fuori luogo, sbagliata. Non dovrebbe neanche balenare nell’anticamera del cervello”. Una dichiarazione che lascia intendere come i contrasti tra le due siano tutt’altro che superati.

Chi saranno i professori di Amici 25

Secondo quanto riportato da Chi, il team dei docenti di ballo per la nuova edizione è ormai definito: Veronica Peparini, Alessandra Celentano e Emanuel Lo saranno i protagonisti della nuova stagione. Per quanto riguarda il canto, si va verso la riconferma di Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, anche se manca ancora l’ufficialità.

Il ritorno di Veronica Peparini non rappresenta solo una scelta tecnica per arricchire la qualità didattica del programma, ma anche una leva narrativa e televisiva fortissima: la sua esperienza, la popolarità sui social, l’empatia con gli allievi e la capacità di regalare momenti di grande spettacolo sono carte vincenti per la nuova edizione del talent.