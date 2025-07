Tale e Quale 2025, Fiordelisi e Carmen Di Pietro bis: cast tra sorprese, specialisti di talent e reality

Antonella Fiordelisi

Il varietà di Rai 1 riparte a settembre, Carlo Conti resta saldo al timone

Torna su Rai1 uno degli appuntamenti più amati del palinsesto: Tale e Quale Show, lo storico varietà del venerdì sera condotto da Carlo Conti, riparte il prossimo 26 settembre con una nuova edizione e un cast che promette spettacolo fin dalle prime prove trucco. L’annuncio è arrivato direttamente dai profili social del conduttore, che ha svelato nomi e volti pronti a sfidarsi a colpi di imitazioni e performance live.

Il cast, c’è Pamela Petrarolo

Anche quest’anno saranno dieci i concorrenti che si metteranno in gioco imitando i grandi della musica italiana e internazionale. Tra i protagonisti spiccano Pamela Petrarolo, storica icona di Non è la Rai, Antonella Fiordelisi, influencer ed ex concorrente di Grande Fratello Vip e Pechino Express, e Carmen Di Pietro, che torna in gara dopo l’esperienza dello scorso anno.

A completare il cast troviamo:

Le Donatella , le gemelle Silvia e Giulia Provvedi, vincitrici de L’Isola dei Famosi dieci anni fa, pronte a portare energia sul palco;

, le gemelle Silvia e Giulia Provvedi, vincitrici de L’Isola dei Famosi dieci anni fa, pronte a portare energia sul palco; Marina Valdemoro Maino , in arte Maryna, youtuber tra le più conosciute in Italia, nata a Torino il 16 luglio 1990, alla sua prima esperienza televisiva di rilievo;

, in arte Maryna, youtuber tra le più conosciute in Italia, nata a Torino il 16 luglio 1990, alla sua prima esperienza televisiva di rilievo; Samuele Cavallo , cantante e attore, noto per Un Posto al Sole e Amici;

, cantante e attore, noto per Un Posto al Sole e Amici; Gianni Ippoliti , volto irriverente e pungente del piccolo schermo;

, volto irriverente e pungente del piccolo schermo; Tony Maiello , vincitore delle Nuove Proposte a Sanremo 2010;

, vincitore delle Nuove Proposte a Sanremo 2010; Beppe Quintale , attore e conduttore dalla comicità contagiosa;

, attore e conduttore dalla comicità contagiosa; Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, inedita coppia artistica con l’esperienza di Cirilli, veterano del programma, e la verve di Insinna.

Antonella Fiordelisi: “Un sogno che si realizza”

Tra i nomi più discussi e attesi, Antonella Fiordelisi ha condiviso l’emozione sui social: “Ci sono momenti che ti fermano il cuore. Per me è questo: a settembre sarò nel cast di Tale e Quale Show. Negli ultimi anni ho scelto silenzio, studio e lavoro. Grazie a Carlo Conti per questa fiducia. Spero di emozionarvi e di farvi vedere un lato nuovo di me”.

Confermata la giuria: Malgioglio, Panariello e Marcuzzi

Dopo l’addio di Loretta Goggi, la giuria di Tale e quale show resta stabile con tre volti amatissimi. Cristiano Malgioglio, con le sue frecciate taglienti e teatrali; Giorgio Panariello, che assicura leggerezza e comicità toscana; e Alessia Marcuzzi, brillante e attenta, perfettamente a suo agio nel ruolo da giurata. Come da tradizione, non è esclusa la partecipazione occasionale di un quarto giudice ospite.

Il format, consolidato negli anni, unisce talento vocale, trasformazioni sceniche sorprendenti e una sana dose di autoironia. Dietro ogni imitazione, c’è il lavoro minuzioso di truccatori, vocal coach e costumisti che trasformano i concorrenti nei big della musica, per una sfida che appassiona e diverte.