Christa Pike, è tornata in carcere dopo le due dosi letali: cosa cambia ora, il monito di Papa Leone XIV

Christa Pike

La donna condannata a morte negli Usa ha lasciato l’ospedale dopo dieci giorni. Il caso senza precedenti riapre gli interrogativi sulla pena capitale

Christa Pike è tornata in carcere dopo essere sopravvissuta a un tentativo di esecuzione mediante iniezione letale. La donna, 50 anni, è stata dimessa dall’ospedale e trasferita nuovamente nel Deborah K. Johnson Rehabilitation Center di Nashville, in Tennessee, dove è detenuta da oltre trent’anni. A comunicarlo, sabato 10 ottobre, sono stati i suoi avvocati, precisando che continuerà a ricevere assistenza medica all’interno della struttura penitenziaria.

Una vicenda che ha sconvolto gli Stati Uniti e che ora apre una questione senza precedenti: che cosa accadrà alla condanna a morte di una detenuta sopravvissuta alla procedura con cui lo Stato avrebbe dovuto ucciderla? Al momento non è stata annunciata una nuova data per l’esecuzione e restano da chiarire le conseguenze giudiziarie del fallimento.

Christa Pike dimessa dall’ospedale: come sta adesso

La notizia del trasferimento è arrivata attraverso una dichiarazione dei legali Stephen Ferrell, Luke Ihnen, Randy Spivey e Kelly Gleason. Gli avvocati hanno riferito che la loro assistita è grata ai soccorritori e all’équipe sanitaria per le cure ricevute in circostanze straordinarie. Hanno inoltre precisato che il recupero proseguirà sotto controllo medico anche in carcere.

Il ritorno in istituto arriva dopo giorni particolarmente difficili. Il 30 settembre 2026, durante il tentativo di esecuzione, a Pike erano state somministrate due dosi di pentobarbital, il farmaco utilizzato nella procedura letale. La donna non è morta ed è stata trasferita d’urgenza in ospedale, dove le sue condizioni sono state inizialmente descritte come critiche.

Il 6 ottobre i suoi avvocati avevano annunciato che aveva ripreso conoscenza e aveva ricominciato a parlare. Nei giorni successivi erano arrivati ulteriori segnali di recupero: secondo gli aggiornamenti della difesa, Pike aveva ripreso a camminare con un aiuto e mostrava progressi nella mobilità delle braccia e nell’alimentazione.

La dimissione non significa, tuttavia, che il percorso clinico sia concluso. La difesa ha confermato che la detenuta continuerà a ricevere assistenza sanitaria.

L’iniezione letale non ha funzionato: che cosa è successo il 30 settembre

Il caso è diventato uno dei più discussi negli Stati Uniti per le circostanze in cui è fallita l’esecuzione. Le due dosi di pentobarbital non hanno provocato la morte della detenuta, che è rimasta viva anche dopo la somministrazione dei farmaci.

Tra gli aspetti da chiarire c’è il funzionamento dell’accesso venoso utilizzato per introdurre il medicinale nell’organismo. La possibilità che il farmaco non sia stato somministrato correttamente è uno degli elementi al centro delle contestazioni della difesa, ma la ricostruzione completa richiede verifiche sulle procedure e sulle prove raccolte.

La vicenda ha sollevato interrogativi sulla gestione delle esecuzioni in Tennessee. Dopo il fallimento, il governatore Bill Lee ha disposto una revisione indipendente e sono state annunciate misure per riesaminare le procedure. Anche la conservazione delle prove è diventata un tema centrale nelle iniziative legali avviate dagli avvocati di Pike.

Perché Christa Pike era stata condannata a morte

La donna era stata condannata per l’omicidio di Colleen Slemmer, una studentessa di 19 anni uccisa nel 1995. Pike aveva 18 anni al momento del delitto, avvenuto in un’area boschiva nei pressi dell’Università del Tennessee, a Knoxville.

Secondo gli atti giudiziari, la giovane aveva partecipato con altre due persone a un’aggressione particolarmente violenta. Il caso aveva suscitato grande attenzione per la brutalità del crimine e per la giovane età dei responsabili. Pike è rimasta nel braccio della morte per decenni, fino al tentativo di esecuzione fissato per il 30 settembre.

La sua sopravvivenza non cancella la condanna né modifica automaticamente la sentenza. Saranno gli sviluppi giudiziari a determinare quali conseguenze avrà il fallimento della procedura.

Il futuro della condanna a morte resta un’incognita

Secondo il Death Penalty Information Center, Christa Pike è l’unica persona nota negli Stati Uniti ad aver sopravvissuto a un tentativo completo di esecuzione mediante iniezione letale. È proprio questa eccezionalità a rendere il caso particolarmente complesso.

La difesa può contestare le modalità con cui è stata condotta la procedura e sostenere nuove richieste sul destino della condanna. Ma non è possibile dare per scontato che l’esecuzione venga cancellata o che la pena sia automaticamente trasformata in ergastolo.

Papa Leone XIV contro la pena di morte, il messaggio che arriva mentre gli Usa fanno discutere

Mentre negli Stati Uniti continua a far discutere il caso di Christa Pike, sopravvissuta al tentativo di esecuzione del 30 settembre, Papa Leone XIV è tornato a ribadire la propria opposizione alla pena capitale con un messaggio pubblicato sui social. «La pena di morte è inammissibile perché attenta all’inviolabilità e dignità della persona», ha scritto il Pontefice, sottolineando che la giustizia e la sicurezza dei cittadini possono essere garantite senza ricorrere alle esecuzioni, lasciando ai condannati la possibilità di redimersi.

Un richiamo accompagnato dall’hashtag #NoDeathPenalty, arrivato in occasione della Giornata mondiale contro la pena di morte, mentre negli Usa il dibattito si intreccia con la vicenda della fallita esecuzione di Pike e con le polemiche legate all’annunciata trasmissione in streaming dell’esecuzione di Nidal Hasan, condannato per la strage di Fort Hood del 2009. Il messaggio del Papa non risulta rivolto direttamente a uno di questi casi, ma riafferma la posizione della Chiesa contro la pena capitale.