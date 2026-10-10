«Una notte insonne e molte lacrime»: Elisa Isoardi rompe il silenzio dopo la bufera sul “toto-morti”

Elisa Isoardi e la Dead Pool

La conduttrice si assume la responsabilità per la foto della lavagna comparsa nella redazione di Bar Centrale: «Quell’elenco non è stato stilato da me»

«Dopo una notte insonne e dopo molte lacrime versate trovo finalmente la forza di parlare». È iniziata così la risposta di Elisa Isoardi alla bufera esplosa sui social dopo la pubblicazione di una fotografia scattata nella redazione di Bar Centrale, il programma di Rai1 condotto dalla presentatrice.

A finire al centro delle polemiche era stata una lavagna sullo sfondo dell’immagine, sulla quale compariva la scritta Dead Pool accompagnata da un elenco di 22 nomi e relative età. L’espressione richiama un gioco basato sui pronostici sulla morte di persone famose e la fotografia aveva immediatamente provocato una valanga di reazioni sui social.

L’immagine era stata successivamente cancellata, ma nel frattempo lo scatto aveva già iniziato a circolare e il caso aveva assunto dimensioni tali da spingere la conduttrice a intervenire pubblicamente.

«Sono davvero dispiaciuta per questo incidente»

Isoardi ha affidato le sue scuse a Instagram, poche ore prima della diretta del programma.

«E lo faccio per dire che sono davvero dispiaciuta per questo incidente che ha involontariamente mancato di rispetto ad amici e personalità della cultura italiana», ha scritto la conduttrice.

Nella sua spiegazione ha fatto riferimento anche alla particolare velocità con cui oggi i contenuti vengono prodotti e condivisi sui social: «Purtroppo sono cose che possono accadere nella fretta comunicativa dei social».

Una presa di posizione che non ha cercato di minimizzare la vicenda, ma che ha accompagnato le scuse con l’assunzione di responsabilità per quanto accaduto.

«Quell’elenco non è stato stilato da me»

È questo uno dei passaggi più delicati della dichiarazione di Isoardi.

«Sicuramente non era nostra intenzione offendere. Quell’elenco non è stato stilato da me, ma ugualmente me ne assumo interamente la responsabilità», ha scritto.

La conduttrice ha quindi precisato di non essere l’autrice dell’elenco, prendendo però su di sé la responsabilità per la pubblicazione dell’immagine che lo aveva reso pubblico.

«Perché è giusto così», ha aggiunto, prima di chiudere il messaggio con un invito a voltare pagina: «Quindi ora andiamo avanti».

La foto della redazione e quei 22 nomi

Il caso era nato proprio da uno scatto pubblicato da Isoardi sul proprio profilo Instagram. La fotografia mostrava la redazione di Bar Centrale impegnata nel lavoro, ma sullo sfondo era rimasta perfettamente visibile la lavagna.

A catturare l’attenzione degli utenti era stata soprattutto la scritta «Dead Pool», associata all’elenco di 22 personaggi celebri indicati accanto alla loro età.

Il significato dell’espressione ha contribuito a rendere ancora più controversa la fotografia, facendo scattare la polemica sui social. Lo scatto è stato poi rimosso.

La vicenda ha coinvolto anche il modo in cui vengono preparati i contenuti televisivi: l’elenco, secondo la ricostruzione fornita, sarebbe stato collegato alla preparazione di eventuali servizi da realizzare in caso della morte di uno dei personaggi indicati.

Alle 14 Isoardi torna in diretta su Rai1

Dopo aver affidato a Instagram la propria spiegazione, Elisa Isoardi è andata regolarmente in onda alle 14 su Rai1 con Bar Centrale.

La conduttrice ha aperto la puntata sorridendo e, almeno nell’avvio della trasmissione, non ha fatto riferimento alla vicenda che nelle ore precedenti aveva provocato la bufera sui social.

Il suo intervento era quindi arrivato prima della diretta, attraverso il messaggio pubblicato sui social, nel quale aveva scelto di affrontare direttamente le critiche.

«Ci vediamo tra poco alle 14»

La conclusione del messaggio aveva infatti già anticipato il ritorno in studio.

«Quindi ora andiamo avanti. Ci vediamo tra poco alle 14 come sempre, a “Bar Centrale” su Rai1», aveva scritto Isoardi.

Una frase che ha segnato il passaggio dalle scuse alla ripresa del programma. Dopo la notte difficile raccontata dalla conduttrice e le «molte lacrime» di cui ha parlato nel suo messaggio, la presentatrice ha dunque scelto di tornare davanti alle telecamere rispettando il consueto appuntamento televisivo.

La polemica resta legata a quella fotografia e alla lavagna con i 22 nomi, ma Isoardi ha chiarito la propria posizione: non ha compilato personalmente l’elenco, non c’era — secondo le sue parole — alcuna intenzione di offendere e, nonostante questo, ha deciso di assumersi la responsabilità per quanto accaduto.