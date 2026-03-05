Christian Cesario muore a 33 anni a Gioia del Colle: il malore improvviso al palazzetto, giornalismo in lutto

Christian Cesario,

L’addetto stampa di Taranto e Joy Volley stroncato da un malore

Una giornata di lavoro come tante, poi il silenzio improvviso che gela un intero ambiente professionale. Il mondo del giornalismo sportivo pugliese piange la morte di Christian Cesario, 33 anni, addetto stampa della SS Taranto e responsabile della comunicazione della Joy Volley.

La tragedia si è consumata al palazzetto dello sport di Gioia del Colle, in provincia di Bari. Cesario si trovava lì per lavoro, impegnato nelle attività di comunicazione della squadra di volley di Serie A3. Poi, secondo le prime ricostruzioni, un malore improvviso lo avrebbe colpito mentre stava consumando un pasto durante una pausa.

Le circostanze esatte restano ancora da chiarire. Ma la notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente il mondo dello sport pugliese e quello del giornalismo locale, dove Christian era conosciuto e stimato.

Chi era Christian Cesario, il giornalista sportivo morto a 33 anni

Per chi frequenta gli ambienti dello sport a Taranto, il nome di Christian Cesario non era certo sconosciuto.

Giornalista appassionato e comunicatore instancabile, aveva costruito negli anni un percorso professionale fatto di dedizione, presenza costante sui campi e una naturale capacità di raccontare lo sport da dentro.

Era stato a lungo collaboratore dell’emittente televisiva Antenna Sud, una palestra giornalistica per molti professionisti del Sud Italia. Poi, negli ultimi mesi, aveva deciso di dedicarsi completamente al lavoro di ufficio stampa nel mondo dello sport.

A settembre aveva scelto di prendersi una pausa dal lavoro televisivo per assumere un ruolo più strutturato nella comunicazione sportiva. Insieme a Peppe Di Cera era diventato addetto stampa della SS Taranto, club calcistico della famiglia Ladisa.

Ma non solo. Cesario lavorava contemporaneamente anche con altre realtà sportive del territorio, dimostrando una straordinaria energia professionale.

Il malore improvviso al palazzetto di Gioia del Colle

Il dramma si è consumato proprio durante una giornata di lavoro.

Christian Cesario si trovava al palazzetto dello sport di Gioia del Colle, dove ricopriva il ruolo di responsabile della comunicazione della Joy Volley, squadra che milita nel campionato maschile di Serie A3.

Secondo le prime informazioni disponibili, il giovane giornalista sarebbe stato colpito da un malore improvviso mentre si trovava in pausa. Alcune ricostruzioni parlano di un momento in cui stava mangiando, ma le dinamiche precise sono ancora oggetto di verifiche.

I soccorsi sono stati immediati, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. La notizia della sua morte si è diffusa in poche ore tra colleghi, dirigenti sportivi e amici, lasciando sgomento e incredulità.

Il lavoro nella comunicazione sportiva tra Taranto e il volley

Negli ultimi anni Cesario si era costruito una reputazione solida nel settore della comunicazione sportiva.

Oltre alla SS Taranto e alla Joy Volley, era anche addetto stampa della New Taranto, società di futsal impegnata nel campionato di Serie A2 Élite maschile.

Tre realtà sportive diverse, tre ambienti in cui il suo lavoro era apprezzato per professionalità e disponibilità. Chi lo conosceva lo descrive come una persona sempre presente, capace di gestire comunicazione, media e rapporti con i tifosi con equilibrio e passione.

In un settore spesso frenetico e poco visibile come quello degli uffici stampa sportivi, Cesario rappresentava una figura di riferimento per molte società locali.

Il dolore del Taranto calcio e dello sport pugliese

La reazione del mondo sportivo non si è fatta attendere.

La SS Taranto ha diffuso una nota ufficiale per ricordare il proprio collaboratore, sottolineandone le qualità umane e professionali.

“Un professionista serio e instancabile”, lo ha definito la società ionica, che ha voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia in un momento di dolore così improvviso e devastante.

Anche la Joy Volley e la New Taranto hanno manifestato cordoglio per la perdita di un collaboratore stimato.

Un vuoto enorme per la famiglia e per il giornalismo locale

Dietro la figura professionale c’era soprattutto un ragazzo di 33 anni con una vita ancora tutta davanti.

Christian Cesario lascia il padre Aldo, ex giornalista, la sua famiglia e una rete di amici e colleghi che oggi faticano a trovare parole davanti a una tragedia così improvvisa.

Nel giornalismo locale, soprattutto quello sportivo, i rapporti sono spesso più simili a una famiglia che a una semplice comunità professionale. Per questo la sua scomparsa ha lasciato un segno profondo.

La sua passione per lo sport, la disponibilità verso colleghi e squadre e la capacità di lavorare con entusiasmo resteranno il ricordo più forte di chi lo ha conosciuto. Una presenza silenziosa ma fondamentale dietro le quinte dello sport pugliese che oggi, improvvisamente, non c’è più.