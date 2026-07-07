Tragedia a Milano, ciclista di 67 anni travolta da un camion: chi era Laura Ghirardi e cosa è successo

L'artista Laura Ghirardi è stata travolta e uccisa

L’incidente in zona Portello: la donna è morta poco dopo il ricovero

Un’altra tragedia sulle strade di Milano. Laura Ghirardi, 67 anni, ha perso la vita dopo essere stata investita da un camion mentre si trovava in sella alla propria bicicletta. Il drammatico incidente si è verificato poco prima delle 13 all’incrocio tra via Gattamelata e via Colleoni, nella zona del Portello.

La donna è stata soccorsa in condizioni gravissime dai sanitari del 118, intervenuti con ambulanza e automedica. Trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda, è morta poco dopo l’arrivo al pronto soccorso nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita.

La svolta del camion e la dinamica ancora da chiarire

Secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale, il mezzo pesante, proveniente da via Colleoni, stava effettuando una svolta a destra all’incrocio semaforico con via Gattamelata quando è avvenuto l’impatto con la bicicletta.

Restano però ancora da chiarire diversi aspetti fondamentali della dinamica.

Gli investigatori stanno verificando se Laura Ghirardi stesse attraversando sulle strisce ciclabili o pedonali, oppure se stesse procedendo lungo la carreggiata affiancando il camion nel momento della svolta.

Telecamere e sensore dell’angolo cieco al centro delle indagini

Per ricostruire con precisione quanto accaduto saranno determinanti le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero aver ripreso gli ultimi istanti prima dell’impatto.

Il mezzo pesante era guidato da un 33enne italiano ed era dotato del sensore per l’angolo cieco, dispositivo progettato proprio per segnalare la presenza di utenti vulnerabili della strada durante le manovre.

Gli accertamenti dovranno stabilire se il sistema abbia funzionato correttamente e se vi siano stati altri fattori che hanno contribuito all’incidente.

Autista negativo all’alcol test, scatta la denuncia per omicidio stradale

Il conducente del camion è stato sottoposto sia al pre-test sia agli accertamenti alcolemici in ospedale, risultando negativo all’alcol test.

Come previsto dalla procedura in casi di questo tipo, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per omicidio stradale, mentre proseguono gli accertamenti della Polizia Locale.

L’inchiesta dovrà chiarire l’esatta sequenza dei fatti e accertare eventuali responsabilità.

Un’altra vittima della strada a Milano

La morte di Laura Ghirardi riporta l’attenzione sul tema della sicurezza stradale nel capoluogo lombardo, dove negli ultimi anni gli incidenti che coinvolgono ciclisti e mezzi pesanti hanno acceso più volte il dibattito sulla necessità di interventi per ridurre il rischio nei punti più critici della viabilità cittadina.

Saranno ora le immagini delle telecamere, i rilievi eseguiti dagli agenti e gli ulteriori accertamenti tecnici a stabilire con precisione come si sia consumata la tragedia costata la vita alla 67enne milanese. Laura Ghirardi era un’artista, esploratrice, animatrice di atelier e di relazioni. Lavorava metallo e ceramiche in maniera sublime. In ogni opera, in ogni collage c’era una storia da raccontare.