Paura sulle montagne russe di Cinecittà World: 15 persone bloccate a 20 metri d’altezza

Attimi di paura sulle montagne russe a Cinecittà World

L’incidente nel parco divertimenti alle porte di Roma

Attimi di paura a Cinecittà World, il parco divertimenti di Castel Romano, alle porte di Roma. Nel primo pomeriggio di giovedì 28 agosto, intorno alle 14:40, un guasto tecnico ha fermato improvvisamente la giostra Altair, le montagne russe del parco.

Due convogli si sono bloccati a metà percorso, lasciando sospese a circa 20 metri d’altezza 15 persone, tra cui quattro bambini.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

La sala operativa dei Vigili del Fuoco ha ricevuto la chiamata d’emergenza poco dopo le 14:30. Sul posto sono intervenute:

la squadra territoriale di Pomezia ,

, un’autoscala per raggiungere le persone in quota,

il personale del Nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale), specializzato in interventi complessi in altezza.

I pompieri hanno lavorato per circa un’ora, utilizzando imbracature di sicurezza e scale per riportare a terra incolumi tutti i passeggeri.

Tanta paura ma nessun ferito

Nonostante la lunga attesa e la paura dei presenti, l’operazione di salvataggio si è conclusa senza feriti. I passeggeri, tra cui i bambini, sono stati tranquillizzati e assistiti sia dal personale del parco che dai soccorritori.

Le cause del blocco

Secondo le prime verifiche, l’arresto improvviso dei vagoni sarebbe stato causato da un guasto tecnico al sistema di sicurezza della giostra. I tecnici del parco hanno avviato subito le ispezioni per individuare la causa esatta e garantire la piena sicurezza degli impianti prima della riapertura.

Non si esclude che la giostra possa rimanere chiusa per ulteriori controlli nelle prossime ore.

La dinamica dell’accaduto

La giostra Altair si è fermata durante una delle corse, immobilizzando due treni carichi di passeggeri. Le persone sono rimaste sospese per circa un’ora, mentre i Vigili del Fuoco approntavano le procedure di recupero.

Le operazioni sono state complicate dall’altezza, ma si sono svolte in sicurezza e sotto il controllo costante delle squadre di soccorso.

La rassicurazione del parco

Dopo l’incidente, la direzione di Cinecittà World ha diffuso una nota in cui ha assicurato che “la sicurezza dei visitatori è la priorità assoluta” e che “la giostra è stata prontamente evacuata con il supporto dei Vigili del Fuoco senza alcun ferito”.

Il parco ha inoltre garantito la piena collaborazione con le autorità per le verifiche necessarie.

I precedenti e la sicurezza nei parchi divertimenti

Sebbene rari, episodi simili possono accadere nei grandi parchi divertimento, dove sistemi di sicurezza estremamente rigidi bloccano automaticamente le giostre in caso di anomalie. Proprio per questo, i passeggeri – nonostante lo spavento – sono sempre protetti, in attesa dell’intervento dei soccorsi.