Domenica In, la pace in diretta tra Valeria Marini e la madre Gianna Orrù: la truffa, le lacrime e lo sfogo sulla prescrizione

DiRedazione

Pubblicato: 11 Gen, 2026 - ore: 17:20 #Domenica In, #Gianna Orrù, #Valeria Marini
Gelo tra Valeria Marini e la madre a Domenica InValeria Marini con la madre a Domenica In

Superate le tensioni tra madre e figlia

Una puntata ricca di volti noti, ma soprattutto di emozioni autentiche. Domenica In, in onda domenica 11 gennaio su Rai 1, ha scelto di mescolare intrattenimento e attualità, offrendo al pubblico uno dei momenti più intensi della stagione: la riconciliazione televisiva tra Valeria Marini e sua madre Gianna Orrù.

Alla guida del programma Mara Venier, affiancata per l’occasione da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Una riconciliazione dopo anni di tensioni

Dopo mesi di silenzi e incomprensioni, madre e figlia si sono ritrovate davanti alle telecamere. Non una pace costruita, ma un riavvicinamento maturato nel tempo. «Ho preso il telefono e l’ho chiamata. Così abbiamo fatto pace», ha raccontato Gianna Orrù, rompendo l’emozione con parole semplici.

Valeria Marini ha spiegato il contesto delle tensioni: «Quando vivi un momento difficile, finisci per sfogarti con chi ti è più vicino. Noi abbiamo discusso per gli stati d’animo legati alla truffa che mia madre ha subito. È stata una ferita profonda».

La truffa finanziaria che ha cambiato tutto

Il cuore del racconto resta la vicenda giudiziaria che ha segnato la vita di Gianna Orrù. Tra il 2018 e il 2019, la donna è stata vittima di una truffa finanziaria: in circa un anno e mezzo ha versato oltre 335 mila euro a un uomo che prometteva investimenti sicuri.

Il responsabile è stato condannato in primo grado per truffa aggravata, con una pena sospesa. Ma per Orrù la giustizia non ha restituito né serenità né risarcimento.

Prescrizione e amarezza: “Così non è giustizia”

Durante l’intervista, Gianna Orrù ha parlato con lucidità, senza filtri. «Si va verso la prescrizione della parte penale. Io non ho visto una lira. Non ha fatto un giorno di carcere e mi dicono che ora lavora. Perché dovrei essere soddisfatta?».

Un’amarezza che va oltre il danno economico: «Ho buttato sette anni della mia vita e non abbiamo ancora finito. Se va in prescrizione, il truffatore non entrerà mai in carcere».

Parole che hanno gelato lo studio, restituendo il senso di una battaglia legale incompiuta, fatta di attese e frustrazioni.

Il ruolo di madre e il rimpianto

C’è spazio anche per una riflessione intima. Gianna Orrù è stata per anni una presenza centrale nella carriera della figlia: madre, manager, punto di riferimento costante. Oggi guarda a quel passato con uno sguardo più critico.

«Non sono pentita di aver seguito tutta la carriera di Valeria, ma non lo rifarei allo stesso modo. Non bisogna annullarsi, anche per amore. Avrei dovuto essere una madre meno presente e pensare di più a me stessa».

La forza dell’amore oltre tutto

Accanto a lei, Valeria Marini ascolta in silenzio. Un silenzio che vale più di molte dichiarazioni. «Sono felice di essere qui con lei oggi», conclude. «La nostra forza è l’amore che ci lega. È più forte di tutto, anche delle ingiustizie».

Una pace fragile, forse, ma reale. E davanti alle telecamere di Domenica In, ha assunto il valore simbolico di una verità finalmente condivisa.

