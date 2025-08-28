Tragedia a Sirolo: ragazza di 23 anni muore annegata davanti agli amici

Dramma a Sirolo, 23enne annega sotto gli occhi degli amici

Bagno in mare fatale per una 23enne intorno alle 13:00 a Sirolo (Ancona). Sofia Pozzi, classe 2002, era originaria di Sesto San Giovanni e residente in provincia di Monza Brianza.

La studentessa Sofia Pozzi viveva in Brianza

La studentessa dopo essersi tuffata insieme ad altre persone dagli scogli anconetani de ‘I Lavi’ non è riuscita più a risalire e si è sentita male in acqua. Nonostante il mare mosso, il corpo è stato recuperato velocemente e issato a bordo di un mezzo della Croce Rossa: la ragazza era in fin di vita e le pratiche di rianimazione, che si sono protratte per circa un’ora, sono risultate vane

Trasportata in idroambulanza al porto di Numana, è morta poco dopo per annegamento. Le indagini sono in capo alla Capitaneria di Porto di Numana, a quanto si apprende sarà disposta l’autopsia.

La giovane era in acqua con alcuni amici quando improvvisamente ha iniziato ad annaspare, senza riuscire a raggiungere lo scoglio più vicino per mettersi in salvo.

I soccorsi immediati

L’allarme è scattato subito. Sul posto sono intervenuti:

un’ eliambulanza ,

, l’ idroambulanza della Croce Rossa ,

, la Capitaneria di Porto.

Il mare era però particolarmente mosso, e questo ha reso estremamente difficoltose le operazioni di recupero. Dopo averla riportata a riva, i sanitari hanno tentato più volte la rianimazione cardiopolmonare, sia in spiaggia che a bordo dell’idroambulanza. Ogni tentativo purtroppo si è rivelato vano: la giovane è deceduta poco dopo.

Mare mosso e bagnini in allerta

Le condizioni del mare nel pomeriggio erano molto pericolose. Onde alte e correnti insidiose hanno reso complicata la gestione dell’emergenza. Per precauzione, i bagnini di Numana e Sirolo hanno vietato ai bagnanti di entrare in acqua nelle ore successive.

Secondo quanto raccontato dai testimoni, la 23enne e gli amici si erano avventurati in mare nonostante le condizioni avverse.