Colpisce il padre, lo cosparge di liquido infiammabile e gli dà fuoco: 73enne ucciso dal figlio a Cinisello Balsamo

I carabinieri intervenuti per un incendio hanno trovato il corpo del 73enne
Una tragedia familiare dai contorni agghiaccianti ha sconvolto Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, dove un uomo di 73 anni è stato ucciso all’interno della propria abitazione dopo essere stato brutalmente aggredito dal figlio.
Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, il 47enne avrebbe colpito il padre con un corpo contundente per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco, lasciandolo morire tra le fiamme.
L’allarme per l’incendio e la scoperta dell’orrore
L’intervento è scattato nelle prime ore della mattinata dopo la segnalazione di un incendio in corso in un’abitazione della città.
Sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione di Cinisello Balsamo insieme ai militari della Sezione Radiomobile di Sesto San Giovanni. In attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, i militari hanno tentato di contenere il rogo utilizzando gli estintori in dotazione.
È stato durante quei concitati momenti che gli investigatori hanno compreso cosa fosse realmente accaduto all’interno dell’appartamento.
La ricostruzione: prima l’aggressione, poi il fuoco
Dai primi accertamenti emerge che il 47enne, italiano e verosimilmente affetto da disturbi della personalità, avrebbe prima aggredito il padre 73enne colpendolo con un oggetto contundente.
Successivamente avrebbe cosparso il corpo della vittima con una sostanza infiammabile, appiccando il fuoco.
Per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate e le conseguenze dell’incendio si sono rivelate fatali.
Figlio arrestato sul posto
L’uomo è stato individuato immediatamente dai carabinieri all’interno dell’abitazione o nelle immediate vicinanze ed è stato bloccato e arrestato.
La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria mentre proseguono gli accertamenti per chiarire il movente e ricostruire con precisione ogni fase della vicenda.
Indagini della Procura di Monza
Sul luogo del delitto sono intervenuti il pubblico ministero della Procura della Repubblica di Monza, competente per territorio, il medico legale e gli specialisti della Sezione Investigazioni Scientifiche dei carabinieri di Milano.
Gli investigatori stanno effettuando rilievi e raccogliendo testimonianze per definire il quadro completo dell’accaduto e accertare eventuali precedenti episodi di tensione all’interno del nucleo familiare.
L’inchiesta è nelle fasi iniziali e nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli sulla dinamica di uno dei più drammatici fatti di cronaca registrati nelle ultime settimane nell’hinterland milanese.