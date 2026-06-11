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Paura per Pier Silvio Berlusconi, schianto frontale mentre torna a casa: cosa è successo

DiRedazione

Pubblicato: 11 Giu, 2026 - ore: 14:32 #incidente Pier Silvio Berlusconi
Pier Silvio BerlusconiPier Silvio Berlusconi

L’amministratore delegato di Mfe-MediaForEurope è rimasto coinvolto in un violento incidente stradale tra Villasanta e Arcore

Momenti di grande apprensione per Pier Silvio Berlusconi, rimasto coinvolto nella serata di ieri in un violento incidente stradale mentre rientrava a casa dopo una giornata di lavoro negli uffici Mediaset di Cologno Monzese.

Nonostante la violenza dell’impatto e i pesanti danni riportati dall’autovettura, l’amministratore delegato di Mfe-MediaForEurope è uscito quasi illeso dall’incidente, riportando soltanto lievi contusioni e alcune ferite superficiali.

L’incidente tra Villasanta e Arcore

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si è verificato intorno alle 21.30 lungo la strada provinciale che collega Villasanta ad Arcore, in provincia di Monza e Brianza.

Pier Silvio Berlusconi era alla guida della propria automobile e stava procedendo regolarmente in coda al traffico quando, improvvisamente, una vettura proveniente dalla corsia opposta avrebbe perso il controllo durante una fase di accelerazione.

L’auto avrebbe così invaso la carreggiata opposta, finendo frontalmente contro il veicolo guidato dall’amministratore delegato di Mediaset.

Auto devastata, decisivi airbag e cintura di sicurezza

Lo schianto è stato particolarmente violento.

La parte anteriore della vettura di Berlusconi è stata pesantemente danneggiata e tutti gli airbag si sono aperti al momento dell’urto.

Proprio i sistemi di sicurezza dell’automobile, insieme all’utilizzo della cintura di sicurezza, avrebbero evitato conseguenze ben più gravi.

I soccorritori intervenuti sul posto hanno prestato le prime cure all’imprenditore, riscontrando soltanto lievi ferite e alcune contusioni.

Anche il conducente dell’altra vettura coinvolta nell’incidente avrebbe riportato ferite non gravi ed è stato soccorso in codice giallo.

Nessuna conseguenza sugli impegni di oggi

Le condizioni di Pier Silvio Berlusconi non destano preoccupazione e non risultano variazioni ai suoi impegni istituzionali previsti per la giornata odierna.

Tra gli appuntamenti in agenda c’è anche la commemorazione del terzo anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi, in programma nella sede Mediaset e destinata a coinvolgere dirigenti, collaboratori e dipendenti del gruppo.

L’incidente, pur avendo provocato grande spavento, si è dunque concluso senza gravi conseguenze per il manager, che ha potuto fare ritorno a casa dopo i controlli sanitari effettuati dai soccorritori.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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