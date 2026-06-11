Compra il ranch dei suoi sogni, poi la tragedia: Chloe muore a 25 anni schiacciata dal suo cavallo

Chloe Christina Smith

Amazzone di 25 anni muore durante un salto, il cavallo si imbizzarrisce e le crolla addosso

Aveva appena realizzato il sogno di una vita. Un ranch tutto suo, decine di cavalli da accudire e un futuro che immaginava tra competizioni, addestramenti e progetti per la comunità. Invece quel sogno si è spezzato in pochi istanti durante un’uscita a cavallo con gli amici.

È morta così Chloe Christina Smith, amazzone di 25 anni del Massachusetts, vittima di un drammatico incidente avvenuto durante un salto. Nella tragedia ha perso la vita anche il cavallo che stava cavalcando.

La caduta durante il salto e il cavallo che le è crollato addosso

L’incidente si è verificato venerdì sera mentre la giovane stava cavalcando insieme ad alcuni amici.

Secondo la ricostruzione fornita dalla famiglia, il cavallo si sarebbe improvvisamente imbizzarrito durante un salto, disarcionando la 25enne. Pochi istanti dopo l’animale avrebbe riportato una gravissima lesione al collo, crollando al suolo e travolgendo la stessa amazzone.

Per entrambi le conseguenze si sono rivelate fatali.

La corsa disperata in ospedale

I soccorsi sono scattati immediatamente.

La giovane è stata trasportata d’urgenza in elicottero all’UMass Memorial Medical Center di Worcester, dove i medici hanno tentato di salvarle la vita.

Nonostante gli sforzi del personale sanitario, Chloe Smith è morta poche ore dopo il ricovero, circondata dai suoi familiari.

La notizia ha sconvolto amici, colleghi e l’intera comunità equestre locale.

Aveva appena acquistato il ranch che sognava da sempre

A rendere ancora più dolorosa la vicenda è il fatto che la giovane aveva appena raggiunto il traguardo che inseguiva da anni.

Solo poche settimane fa aveva acquistato una fattoria a Berlin, nel Massachusetts, dove viveva circondata da cavalli e altri animali.

La struttura ospitava 18 cavalli e rappresentava il centro di tutti i suoi progetti futuri.

Secondo la famiglia, Chloe si era trasferita nella proprietà da poco tempo e stava lavorando per trasformarla in un punto di riferimento per eventi, attività equestri e iniziative dedicate alla comunità.

“Quello era il suo mondo”

Le parole dei familiari raccontano il vuoto lasciato dalla sua scomparsa.

«Il suo mondo era lì», ha dichiarato il padre Jim Smith.

Anche il fratello Andrew ha ricordato quanto fosse forte il legame della giovane con gli animali.

«Amava i suoi cavalli. Era entusiasta del nuovo ranch e di tutto quello che stava costruendo», ha raccontato.

Il sogno di una vita spezzato all’improvviso

La madre Abbe ha spiegato che la passione di Chloe per l’equitazione era nata quando era ancora bambina, durante le estati trascorse nei campi dedicati ai cavalli.

Negli anni quella passione era diventata una professione e un progetto di vita.

«Voleva vivere lì per sempre. Diceva che un giorno si sarebbe sposata in quel posto», ha raccontato la donna.

Parole che oggi assumono un significato ancora più doloroso.

Una giovane impegnata anche nel sociale

Oltre all’amore per l’equitazione, Chloe Smith era conosciuta per il suo impegno nelle attività sociali e nella promozione di iniziative legate all’inclusione e alla comunità.

Chi la conosceva la descrive come una ragazza determinata, generosa e piena di progetti.

Proprio per questo la sua morte viene ricordata dai familiari come un «crudele scherzo del destino», arrivato nel momento in cui sembrava aver finalmente realizzato tutto ciò che aveva sempre desiderato.