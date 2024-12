Città di Castello, sola il giorno di Natale: la gioia di Lidia Marioli per la visita dei carabinieri

Da Città di Castello, in provincia di Perugia , arriva una bella storia di Natale all’insegna della solidarietà e vicinanza. I carabinieri hanno fatto gli auguri alla signora Lidia Marioli, 92 anni, attrice di teatro e cinema in passato, sola nel giorno di festa. “Grazie per la bellissima sorpresa, per i regali e per avermi fatto ricordare momenti indimenticabili della mia vita che ho condiviso con voi” – ha dichiarato commossa nello stringere la mano ai carabinieri, ringraziando il Comune di Città di Castello per il gesto di umanità.

Al termine della visita è stato fatto dono alla signora anche di una copia del calendario di Frate Indovino (stampato a Città di Castello) e un catalogo della 23esima edizione della Mostra internazionale di arte presepiale in corso di svolgimento fino al 6 gennaio presso la cripta inferiore del duomo. Non solo le è stato donato anche un giradischi nuovo in stile vintage con tre vinili, fra cui una memorabile edizione rivisitata di Parlami d’amore Mariù di Achille Togliani. Lidia Marioli ha avuto un passato da attrice teatrale.

Spesso ricorda, tra gli aneddoti, le collaborazioni con il grande Totò ed altri artisti del grande e piccolo schermo. La 92enne vive da qualche anno senza parenti o amici con i quali potersi ritrovare il giorno di Natale. La donna ha molto apprezzato la visita dei militari dell’Arma, rappresentata dal comandante della compagnia, capitano Massimiliano Croce, e dal comandante di stazione, il luogotenente Fabrizio Capalti.

Il sindaco Luca Secondi e l’assessora alle Politiche sociali, Benedetta Calagreti, a nome della giunta e comunità tifernate hanno voluto esprimere profonda riconoscenza per la toccante iniziativa. “Questo sarà un giorno che ricorderemo per sempre, grazie al bellissimo gesto spontaneo dei carabinieri, da sempre come tutte le forze dell’ordine e di polizia vicini ai cittadini. La rete di solidarietà e inclusione della nostra città è oggi davvero il regalo simbolico e concreto migliore che si può mettere sotto l’albero di Natale. Auguri”.