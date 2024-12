Pisa, va a fuoco villetta la notte di Natale: muore il cane di famiglia

Un incendio ha distrutto una villetta a Marina di Pisa, la notte di Natale: nel rogo, divampato alle 23:00 di martedì 24 dicembre, è rimasto intrappolato ed è morto il cane della famiglia che abitava l’appartamento, reso inagibile dalle fiamme. Nessun ferito tra gli inquilini della villetta monofamiliare in via Scoglio della Meloria.

Paura a Marina di Pisa, villetta a fuoco: salvi gli inquilini

I vigili del fuoco sono stati impegnati per tutta la notte con diversi mezzi antincendio anche provenienti da altre province. Sull’episodio sarà aperta anche un’indagine per accertare che cosa abbia innescato l’incendio nell’abitazione di Marina di Pisa. Per domare le fiamme sono giunti mezzi anche da altre province e le operazioni di spegnimento si sono protratte per tutta la notte. L’immobile è stato dichiarato inagibile. Sull’episodio dopo la relazione tecnica del funzionario di turno sarà aperta anche un’indagine per accertare che cosa abbia innescato il rogo.