Civitanova Marche, 14enne va al locale con l’amica: 25enne le offre da bere e poi abusa di lei

Una ragazzina di 14 anni ha denunciato ai carabinieri di Civitanova Marche di aver subito abusi da un ragazzo di 25 anni, dopo una serata trascorsa in un locale sul lungomare della località in provincia di Macerata.

L’adolescente e l’amica erano state accompagnate da un familiare in un locale sul lungomare di Civitanova Marche

La violenza sarebbe avvenuta nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 agosto nel quartiere di San Marone. La minore era arrivata nella cittadina della riviera maceratese con un’amica di 16 anni. Entrambi sono della provincia di Ancona ed erano state accompagnate a Civitanova Marche dal nonno di una delle due adolescenti che le ha lasciate al locale sul lungomare Piermanni. Con il familiare era stato concordate che sarebbe andato a riprenderle all’1:15. Successivamente hanno accettato l’invito di due ragazzi, di 25 anni, di origine nordafricana, a fare due passi e bere qualcosa. Così si sono allontanati dal locale senza avvertire i familiari.

La 14enne si sarebbe poi appartata con uno dei due ragazzi che le avrebbe offerto anche droga, tornando poco dopo, attorno alle 2:15, dalla sua amica sconvolta e riferendole della violenza sessuale che sarebbe avvenuta nei pressi della pista ciclabile del Castellaro. Le due ragazzine hanno chiamato il 112 per denunciare il fatto. In via Carducci sono intervenuti i carabinieri di Civitanova Marche ed il personale sanitario.

La 14enne ha denunciato di essere stata violentata da un giovane marocchino che le aveva anche offerto della cocaina

La ragazzina è stata portata in pronto soccorso per le cure del caso ed è scattato il protocollo rosa per donne che subiscono violenze. In ospedale è stata raggiunta dai familiari. La 14enne è stata dimessa dopo 24 ore. I carabinieri la sentiranno nelle prossime ore e raccoglieranno la testimonianza dell’amica. Intanto stanno visionando le telecamere del locale per risalire ai due ragazzi con cui si stanno allontanando a piedi.