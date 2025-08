Apprensione per Lorenzo Bonicelli: ‘Danno neurologico dopo la sublussazione cervicale’

Lorenzo Bonicelli

L’incidente durante il concorso a squadre alle Universiadi

Il ginnasta italiano Lorenzo Bonicelli, 23 anni, ha riportato un grave infortunio agli anelli durante il concorso a squadre delle Universiadi in Germania. Ricoverato d’urgenza al Policlinico Universitario di Essen dal 23 luglio, Bonicelli ha subito una sublussazione della quinta vertebra cervicale, trattata chirurgicamente con successo.

Situazione neurologica delicata: danno ancora non quantificabile

La Federazione Ginnastica d’Italia (FGI) ha reso noto che, nonostante l’intervento tempestivo, “permane un danno neurologico, la cui entità non è ancora valutabile”. A riferirlo è il professor Andrea Ferretti, direttore dell’Istituto di Medicina dello Sport del Coni e presidente della commissione medica della FGI, che si è recato in Germania per un consulto diretto con i medici tedeschi.

Condizioni stabili ma delicate: tracheotomia e prossima riabilitazione

Bonicelli si trova in condizioni generali buone ma ha avuto bisogno di una tracheotomia per facilitare la respirazione. La sua degenza in Germania durerà ancora almeno una settimana, in attesa del trasferimento in un centro di riabilitazione italiano, già in fase di organizzazione.

Il supporto della famiglia e del mondo della ginnastica

Il giovane atleta è costantemente supportato dalla famiglia: la madre Vania, il padre Simone e la fidanzata Lisa Rigamonti sono con lui fin dal primo momento. “Quello che è successo è una cosa molto complicata che gli cambierà completamente la vita. (…) Ora la situazione è stazionaria, ma bisogna aspettare per avere certezze sul domani. In questo futuro incerto, Lorenzo avrà più che mai bisogno di noi e di voi” – aveva scritto la partner. La solidarietà arriva anche dalla comunità sportiva, dal Centro di Alta Tecnica (CAT) di Seveso dove si allenava, fino alla sua società di origine a Lecco.