Civitanova Marche, Penelope Salvucci non ce l’ha fatta: stroncata a 11 anni per una leucemia fulminate

É morta a 11 anni per una leucemia fulminante la piccola Penelope Salvucci. Ricoverata dal 4 novembre al Salesi di Ancona da alcuni giorni per una infezione polmonare ha smesso di vivere lunedì 11 novembre. Il calvario della piccola era iniziato un mese fa quando le era stata diagnostica una mononucleosi.

Morta a 11 anni Penelope Salvucci, fatale un’infezione polmonare

Di Civitanova Marche, la bambina frequentava le medie presso la scuola paritaria bilingue My School della città. Aveva un legame speciale con nonna Tiziana con la quale addobbava il giardino di casa come un piccolo villaggio di Babbo Natale in occasione delle festività che era meta di tanti bimbi e non solo.

In occasione della sfilata di Carnevale le loro maschere non passavano mai inosservate. La grande passione della piccola Penelope Salvucci era il ballo. I funerali si terranno alle 15:00, nella chiesa di San Pietro e Paolo, in piazza XX Settembre a Civitanova, in provincia di Macerata.

L’ultimo saluto mercoledì 13 novembre a Civitanova Marche

La salma della ragazzina si trova all’obitorio di Torrette. La camera ardente sarà aperta dalle 8.30 alle 13:00 di mercoledì 13 novembre. Una breve cerimonia laica, chiusa al pubblico, per dar modo ai compagni di dare l’ultimo saluto a Penelope si terrà alla My School prima dei funerali.