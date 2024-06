Margherita Salvucci muore a 28 anni: travolta da un’onda mentre scattava foto a Madeira

Aveva raggiunto Madeira con i genitori e la sorella per trascorrere un periodo di vacanza. Margherita Salvucci ha perso tragicamente la vita mentre stava scattando dagli scogli alcune foto sull’isola vulcanica. Un’onda l’ha colta di sorpresa. La 28enne è finita in acqua sbattendo violentemente la testa.

Con lei c’era la sorella, Ester, che si era da poco allontanata dagli scogli. Immediatamente sono scattati i soccorsi con la donna che è stata raggiunta e trasportata in ospedale in fin di vita. Dopo una notte di speranza i medici hanno comunicato venerdì 28 giugno, intorno alle 11:30, ai familiari la ferale notizia del decesso di Margherita Salvucci. Troppo gravi i traumi alla testa con la vittima che aveva anche tanta acqua nei polmoni.

La 28enne era originaria di Colmurano, in provincia di Macerata, ed aveva da poco completato la specialistica in Psichiatria dopo la laurea in Medicina. La mamma, Ornella Formica, lavora come insegnante ed è stata sindaca del comune di provincia di Macerata mentre il papà Piergiovanni Salvucci è un noto imprenditore della zona.

La 28enne era con la sorella Ester, ricercatrice, al momento della tragedia. L’ha vista in piedi sugli scogli e poi finire in acqua dopo essere stata travolta da un’onda. Sconvolta la comunità di Calmurano con il sindaco Mirko Mari, già assessore con Ornella Fornica, che ha manifestato le condoglianze a nome della giunta comunale. “Anche se aveva studiato fuori e lavorava fuori, capitava spesso di incontrarla a Calmurano ed era anche attiva con i ragazzi di Borgo futuro“.