Clochard ucciso a Pomigliano d’Arco, i due minori: ‘Non pensavamo di ucciderlo’

“Non lo volevamo uccidere”. I due sedicenni accusati dell’omicidio di Akwasi Adofo Friederick a Pomigliano d’Arco sostengono di non essersi resi conto che i colpi inferti avrebbero potuto provocare conseguenze mortali al clochard.

Morte Akwasi Adofo Friederick avrebbero ammesso l’aggressione durante l’udienza di convalida

I due minori sono stati ascoltati nel corso dell’udienza di convalida dal Gip del Tribunale dei Minorenni di Napoli che ha disposto la detenzione nell’istituto penale minorile napoletano di Nisida. Avrebbero ammesso l’aggressione ma avrebbero anche confessato di non essersi resi conto che quelle percosse potessero provocare la morte del 40enne ghanese senza fissa dimora. I due sedicenni sono difesi dagli avvocati Edoardo Izzo e Umberto De Filippo.

Il Gip ha convalidato il fermo e disposto il trasferimento al Nisida

Akwasi Adofo Friederick è stato picchiato a morte a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 giugno davanti ad un’un esercizio commerciale. Dopo il pestaggio il clochard era giunto in ospedale a Nola, dove è deceduto, per un grave trauma cranico ed emorragia cerebrale. Le indagini, avviate dai militari dalla Stazione carabinieri di Pomigliano d’Arco e svolte dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castello di Cisterna e del Nucleo Investigativo, si erano concentrate sull’acquisizione e l’analisi delle telecamere presenti nella zona.

Fiaccolata per il clochard con sindaci di alcuni comuni del napoletano e i parroci di Pomigliano

Proprio una di queste, installata in un esercizio commerciale, aveva ripreso la violenta aggressione, improvvisa e immotivata, da parte dei minori nei confronti della vittima che si trovava da sola in strada. Nella serata di giovedì 22 giugno, inoltre, si è svolta un’altra fiaccolata silenziosa Akwasi Adofo Friederick. All’iniziativa hanno partecipato anche i sindaci di alcuni comuni della zona, ma anche i parroci di Pomigliano,