Osimhen, calciomercato: si fa avanti il Psg, la richiesta del Napoli

180 milioni di euro per la cessione di Osimhen al Psg. Questa la cifra esorbitante che avrebbe chiesto il club partenopeo per privarsi del suo gioiello. A riportarlo è Le Parisien. La richiesta è tale da far retrocedere perfino i propositi di acquisto da parte del Paris Saint-Germain, che certo non ha problemi di liquidità.

D’altronde lo stesso presidente De Laurentiis non più tardi di qualche giorno fa, nel corso della presentazione di Rudi Garcia, il nuovo tecnico del Napoli, ha precisato che Osimhen resta a meno che non dovesse arrivare “un’offerta irrinunciabile per la salute del Napoli, allora venderemmo”.

Il calciatore nigeriano ha un contratto che lo lega al Napoli fino al 2025. A proposito della riconferma di Victor Osimhen al centro dell’attacco anche per la prossima stagione, De Laurentiis riguardo a un primo incontro che c’è stato prima della fine del campionato, ha messo in chiaro che esistono buone basi per il proseguimento del rapporto tra il calciatore e il club azzurro: “Siamo d’accordo in linea di massima sul prolungamento di ulteriori due anni”. Insomma a meno di sorprese rocambolesche last minute, a cui pure il calciomercato ci ha abituato, Osimhen dovrebbe rimanere nelle fila del Napoli per almeno un’altra stagione. Va pur detto che se il Psg o anche altri club che hanno disponibilità economiche analoghe, in questo senso anche il Manchester United e il Real Madrid avrebbero titolo per partecipare a questa asta in rialzo, dovessero mettere sul piatto una cifra di 130 milioni di euro, De Laurentiis potrebbe capitolare

Chi potrebbe sostituire Osimhen?

L’annata che attende il Napoli si preannuncia molto impegnativa. Dovesse partire Osimhen non basterebbero quindi Simeone e Raspadori, che pure hanno fatto bene nella stagione appena trascorsa. Riguardo ai possibili sostituti di Osimhen annotiamo sul taccuino i nomi di Boulaye Dia della Salernitana (ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro valida fino al 15 luglio) e Beto dell’Udinese. Anche quest’ultimo ha una clausola da 35 milioni di euro.

Marco Troisi