Iervolino rompe il silenzio su Paulo Sousa: ‘É convinto di restare ed è l’allenatore giusto per noi’

In un’intervista rilasciata a La Presse Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha fatto chiarezza in merito alla posizione di Paulo Sousa dopo le indiscrezioni sull’incontro con Aurelio De Laurentiis prima che virasse su Rudi Garcia.

Iervolino sull’accostamento di Paulo Sousa al Napoli: ‘É concentrato ed energico’

“A fine stagione è uscita qualche notizia che lo vedeva lontano dalla Salernitana, così non è. Lui è concentrato, convinto di restare, molto energico come al suo solito. Io, come ho detto anche a lui, amo e proteggo le persone che stanno con me quando sono convinto che ci mettono cuore e passione come ce la mette lui. Quindi avanti tutta con Paulo Sousa per raggiungere quanto prima i 40 punti, ovvero la soglia salvezza, poi quello che verrà sarà tutto di guadagnato”.

Danilo Iervolino si è soffermato anche sugli obiettivi del club granata in vista della prossima stagione di serie A con un accenno al mercato.. “Sono confidente che la Salernitana può ripetere una bellissima stagione e Sousa è l’allenatore giusto per questo. Noi dobbiamo crescere e trasferire grande entusiasmo, senza però caricarci di aspettative.

‘L’obiettivo è raggiungere quanto prima i 40 punti, Dia verrà riscattato a breve’

Siamo una società che sta dimostrando una progressione continua e costante di investimento. É evidente che il campionato italiano non è facile, siamo una delle pochissime squadre che a giugno ha riscattato due giocatori importanti, come Pirola, già riscattato, e Dia, che verrà riscattato da qui a pochi giorni”. Nel frattempo Danilo Iervolino e Karel Komarek sono diventati «anchor investor» del gruppo Ferretti (yatch di lusso).