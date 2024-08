Colpita da un fulmine in spiaggia ad Alba Adriatica, morte cerebrale per Pamela Di Lorenzo

Il marito e il figlio piccolo hanno pregato e sperato per otto giorni. I medici hanno dichiarato la morte cerebrale della 42enne Pamela Di Lorenzo, originaria di Alba Adriatica, in provincia di Teramo. Il 3 agosto la donna si trovava sulla spiaggia del comune di origine con un’amica quando è stata folgorata da un fulmine.

Pamela Di Lorenzo non ce l’ha fatta, la 42enne era stata colpita in spiaggia ad Alba Adriatica: lascia marito e figlio minore

Colpite anche l’amica e una turista francese ma le condizioni di Pamela Di Lorenzo sono parse subito gravi. Le donne è stata rianimata in spiaggia con il defibrillatore dal personale del 118 per poi essere trasportata in eliambulanza all’ospedale Giuseppe Mazzini di Teramo dove è stata dichiarata la morte cerebrale il 12 agosto. Non ancora il decesso perché il protocollo prevede che vengano espletati ulteriori accertamenti.

Pamela Di Lorenzo lavorava come barista ad Alba Adriatica. Lascia il marito, Alessandro, ed un figlio minore. Choc e sconcerto in città appena si è diffuso il drammatico aggiornamento sullo stato di salute della 42enne.