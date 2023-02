Com’è morto Maurizio Costanzo, il ricovero e la reazione di Bruno Vespa

L’ultima intervista oltre un mese fa a Verissimo in collegamento esterno per parlare del suo libro e snocciolare aneddoti sulla tv di una volta fino alle dolci parole riservate a Maria De Filippi.

Maurizio Costanzo era ricoverato per un intervento di routine: ha seguito Sanremo dalla clinica Padeia

Maurizio Costanzo è deceduto nella clinica romana Paideia la mattina di venerdì 24 febbraio quando le sue condizioni di salute sono precipitate fino al trasferimento in terapia intensiva dov’è deceduto. Secondo alcuni indiscrezioni era ricoverato da tre settimane per un intervento di routine e dal letto della clinica di Roma nord aveva seguito il Festival di Sanremo. Lucido quasi fino alla fine era stato costretto a rinviare alcuni impegni che confidava di poter ottemperare appena lo stato di salute gliel’avrebbe permesso.

“Devo dire che mi ha sorpreso la notizia in quanto era attivo fino a ieri. Era geniale, ha cambiato il linguaggio televisivo” – ha riferito Bruno Vespa. Come riportano il Corriere della Sera e Tpi Maurizio Costanzo soffriva di problemi cardiaci ed aveva subito un’operazione a cuore aperto. Negli ultimi tempi era stato costretto spesso a ricoveri per accertamenti ma, nonostante ciò, continuava senza sosta la sua intensa attività tra televisione, radio e collaborazioni con giornali e periodici.

Aveva subito un’operazione a cuore aperto, i funerali lunedì 27 febbraio alla Chiesa degli Artisti

Aveva dato appuntamento al suo pubblico per la primavera per il 41esimo anno del Maurizio Costanzo Show. La camera ardente sarà allestita sabato e domenica presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio. I funerali si svolgeranno lunedì 27 febbraio, alle 15, presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo.