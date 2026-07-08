Influencer si tuffa in un lago davanti alla polizia e muore: mistero sulla morte di Connor Murphy in Thailandia

Il giallo della morte di Connor Murphy

Il 32enne statunitense è annegato dopo essersi gettato in acqua durante l’intervento degli agenti

È ancora avvolta da numerosi interrogativi la morte di Connor Murphy, influencer statunitense di 32 anni conosciuto sui social per i suoi video dedicati al bodybuilding, al fitness e al fenomeno del looksmaxxing, la pratica di migliorare il proprio aspetto fisico. Il giovane è morto il 7 luglio nella provincia di Samut Prakan, in Thailandia, in circostanze che le autorità stanno cercando di ricostruire.

Secondo una prima ricostruzione, Murphy sarebbe annegato dopo essersi tuffato in un lago durante un intervento della polizia. La notizia è stata confermata il giorno successivo da diversi amici e creator attraverso i social network.

L’intervento della polizia e il tuffo nel lago

L’episodio si è verificato nel pomeriggio del 7 luglio all’interno di una villa di lusso presa in affitto.

Le forze dell’ordine erano intervenute dopo la segnalazione di un uomo che avrebbe manifestato un comportamento ritenuto anomalo.

Secondo quanto riferito dai media locali, all’arrivo degli agenti Murphy si sarebbe improvvisamente diretto verso un lago situato all’interno della proprietà, iniziando a nuotare.

Per diversi minuti sarebbe rimasto in acqua, fino a mostrare evidenti segni di affaticamento. Poco dopo è scomparso sotto la superficie.

I soccorritori, intervenuti con una squadra di sommozzatori, hanno recuperato il corpo a circa 20 metri dalla riva. I tentativi di soccorso si sono rivelati inutili.

Indagini in corso e autopsia

Le autorità thailandesi hanno disposto l’autopsia per accertare con precisione le cause del decesso.

Dai primi accertamenti, il corpo dell’influencer non presentava segni di violenza.

Nel corso del sopralluogo gli investigatori avrebbero inoltre rinvenuto, all’interno della sua automobile, due siringhe non utilizzate e alcune pillole bianche, elementi che saranno valutati nell’ambito dell’inchiesta.

Gli investigatori stanno cercando di chiarire cosa sia accaduto nelle ore precedenti alla tragedia e se possano esserci fattori che abbiano influito sul comportamento del 32enne.

La testimonianza della fidanzata

Secondo quanto emerso, Murphy soggiornava nella villa insieme alla fidanzata di 22 anni, con la quale aveva prenotato l’abitazione per un periodo di tre mesi.

La giovane avrebbe raccontato agli investigatori che, durante la notte precedente, parte della proprietà era stata imbrattata con vernice nera e gialla.

Sempre secondo la sua testimonianza, il comportamento mostrato dall’influencer nelle ultime ore sarebbe stato del tutto insolito e non si sarebbe mai verificato in passato.

Le sue dichiarazioni sono ora al vaglio della polizia insieme agli altri elementi raccolti durante le indagini.

Chi era Connor Murphy

Connor Murphy era uno dei volti più conosciuti nel mondo del fitness online.

Tra YouTube e Instagram contava oltre 2,7 milioni di follower, conquistati grazie a video dedicati all’allenamento, al bodybuilding e ai consigli per migliorare il proprio aspetto fisico.

Negli ultimi anni era diventato uno dei creator più noti all’interno della comunità del looksmaxxing, fenomeno diffuso soprattutto sui social e basato sull’ottimizzazione dell’aspetto estetico attraverso allenamento, alimentazione e cura dell’immagine.

L’ultimo contenuto pubblicato sui suoi profili social risale al 3 luglio, pochi giorni prima della tragedia. Nel video appariva mentre giocava a calcio all’interno della villa dove soggiornava in Thailandia.

La sua morte ha rapidamente fatto il giro del web, lasciando sotto shock milioni di follower. Intanto saranno gli accertamenti medico-legali e le indagini delle autorità thailandesi a chiarire definitivamente le circostanze che hanno portato alla scomparsa dell’influencer americano.