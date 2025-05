Corsico, tragedia in strada: ciclista di 63 anni investita e uccisa da un’auto fuori controllo

Svitlana Pavlyk è stata travolta mentre passeggiava in bici a Corsico

Svitlana Pavlyk è morta in ospedale dopo un incidente, ipotesi malore per l’automobilista

Un pomeriggio come tanti si è trasformato in tragedia. Svitlana Pavlyk, 63 anni, residente da anni a Corsico e di origini ucraine, è morta in seguito a un violento incidente stradale avvenuto in via Sant’Adele, a pochi passi dalla sua abitazione.

Lo schianto

Erano le 15:59, quando, secondo quanto riferito da Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), un’auto, una Mitsubishi Asx guidata da un uomo di 67 anni, ha investito la donna in bicicletta all’altezza del civico 15. L’impatto è stato devastante: la 63enne è stata scaraventata a terra, riportando ferite gravissime.

L’auto, dopo l’urto, ha proseguito la sua corsa per circa 250 metri, abbattendo alcuni paletti di protezione e finendo infine contro un semaforo. L’ipotesi principale è che il conducente sia stato colpito da un malore improvviso, perdendo il controllo del veicolo.

I soccorsi e il decesso

I soccorsi sono stati immediati. Sul posto sono arrivati due ambulanze, un’auto infermieristica, l’elisoccorso, i carabinieri, la polizia locale e i vigili del fuoco. La donna è stata trovata in arresto cardiocircolatorio e trasportata d’urgenza in codice rosso al San Carlo di Milano, dove i medici hanno tentato in tutti i modi di rianimarla. Purtroppo, Svitlana non ce l’ha fatta.

Il 67enne alla guida dell’auto, in stato di choc e con lievi traumi alle mani, è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale Humanitas di Rozzano.

La ricostruzione e le indagini

Le indagini sulla dinamica dell’incidente sono affidate alla polizia locale di Corsico, supportata dai carabinieri, che stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini di eventuali telecamere di sorveglianza. Le tracce sull’asfalto – tra cui la bicicletta distrutta e i segni dell’urto – raccontano da sole la violenza dell’incidente.

Il cordoglio della città

In serata è arrivato il messaggio ufficiale del Comune di Corsico:

“Ci stringiamo al dolore dei parenti e degli amici di Svitlana Pavlyk, la ciclista di 63 anni investita oggi pomeriggio in via Sant’Adele”, si legge nella nota. “La donna viveva nella zona da diversi anni. Le indagini sono in corso per accertare le responsabilità del conducente. L’ipotesi è che abbia avuto un malore alla guida”.

Il sindaco Stefano Martino Ventura, insieme all’amministrazione comunale, ha espresso profondo cordoglio e le più sentite condoglianze alla famiglia della vittima per la tragica perdita.

Se vuoi, posso anche realizzare una versione più breve per i social o un box informativo con cronologia e punti chiave. Fammi sapere come proseguire.