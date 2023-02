Cosenza, l’attivista Tiziana Mirabelli si costituisce e confessa di aver ucciso il vicino: ‘Voleva violentarmi’

A Cosenza era conosciuta per il suo impegno nel sociale a difesa dei lavoratori delle cooperative sociali e per aver militato nel Comitato “Prendocasa” per la risoluzione del problema dell’emergenza abitativa. Tiziana Mirabelli, 47 anni, si è presentata la mattina di domenica 19 febbraio dai carabinieri ed ha confessato l’omicidio del vicino, il 75enne Rocco Gioffré.

Tiziana Mirabelli ha confessato l’omicidio del 75enne Rocco Gioffrè nell’appartamento di via Monte Grappa

L’avvocato Cristian Cristiano ha accompagnato la donna che ha raccontato agli uomini dell’Arma di aver accoltellato l’uomo che abita nel suo stesso pianerottolo, al quinto piano in via Monte Grappa, perché avrebbe tentato di abusare di lei e che non era la prima volta che aveva approcci spinti nei suoi confronti. La 47enne ha raccontato di essere stata aggredita più volte da Rocco Gioffrè ma di non averlo mai denunciato e di non essere mai andata al pronto soccorso per farsi refertare.

Dichiarazioni che sono al vaglio degli inquirenti che nelle prossime ore cercheranno di raccogliere elementi utili a far luce sul tumultuoso rapporto tra l’attivista e il 75enne. L’attivista ha spiegato di aver reagito all’approccio aggressivo della vittima impugnando un coltello da cucina.

La 47enne ha nascosto il corpo della vittima in casa per alcuni giorni prima di costituirsi

La donna avrebbe colpito più volte l’uomo all’addome e al petto per poi nasconderlo in casa prima di decidere di costituirsi. Agli investigatori ha raccontato di non aver confessato subito perché era sconvolta. Il pm Maria Luigia D’Andrea ha disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo.