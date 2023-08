Covid, Ricciardi: ‘Rischioso lo stop all’isolamento dei positivi’, Minelli: ‘L’ultimo baluardo di prudenza’

Fa discutere lo stop all’isolamento dei positivi al Covid approvato dal Consiglio dei Ministri del 7 agosto, “É una scelta rischiosa perché il Covid non è un’influenza e sta emergendo una variabile, EG.5, in USA e Asia molto più contagiosa e sfuggente dal punto di vista immunitario che presto arriverà anche in Europa, la retorica del lasciamoci tutto alle spalle non è l’approccio epidemiologicaménte e scientificamente più corretto e saggio”. Così Walter Ricciardi, docente di Igiene all’Università Cattolica di Roma, all’Adnkronos.

Walter Ricciardi critico sulla scelta del Consiglio dei Ministro

Sulla questione si è espresso anche Mauro Minelli, immunologo clinico della Fondazione Medicina Personalizzata. “Con il superamento dell’obbligo dell’isolamento per i positivi al virus decadrà definitivamente anche l’ultimo baluardo di prudenza. Non sono del tutto sicuro che questa decisione d’autorità significhi anche far calare il sipario sul tempo della pandemia, visto che alcuni indicatori ci chiedono invece di stare in allerta” – ha riferito.

Mauro Minelli: ‘Qualche elemento di protezione va mantenuto’

“Sono convinto, al contrario, che almeno qualche protezione andasse mantenuta. Un’arma di riserva andrebbe sempre tenuta da parte dopo una dura battaglia, specie quando la forza del nemico non è chiara come in campo aperto. Non dimentichiamo poi che ci sono luoghi del mondo in cui il virus continua a serpeggiare e il Covid fa ancora paura”.