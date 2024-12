Cristina Incorvaia ripiomba nella paura, l’ex dama di Uomini e Donne: ‘Libero il mio stalker, ho terrore’

Per alcuni anni è stata protagonista del trono over di Uomini e Donne. Cristina Incorvaia è stata ospite de La Volta Buona, in onda su Rai 1, dove ha raccontato di vivere giorni di apprensione perché il suo stalker tornerà libero da venerdì 6 dicembre.

Cristina Incorvaia a La Volta Buona ha raccontato di essere perseguitata dal 2022

“Tutto è iniziato nel periodo di Pasqua del 2022. Tengo a precisare che non era un mio ex fidanzato ma una persona che ho conosciuto per caso nel bar di una mia amica. Lui si è dimostrato molto affettuoso nei confronti del mio cagnolino e lui si è proposto nel tenerlo in quanto stavo cercando qualcuno che se ne potesse occupare quando era impegnata. Mi sono fidata anche perché conoscevo la madre in quanto aveva lavorato con me in passato. Così è iniziata questa frequentazione” – ha raccontato l’ex dama del trono over.

“Lo aiutavo perché lo vedevo molto magro e lo vedevo come una persona bisognosa di affetto. L’ho fatto entrare in casa mia. Mi sono fidata. Dopo pochi mesi ho notato che ha iniziato ad avere un atteggiamento di ossessione e di gelosia nei miei confronti quando mi vedeva uscire con altre persone. Gli ho detto che era meglio interrompere la nostra frequentazione in quanto non riusciva a vedermi come un’amica”. L’uomo ha manifestato pentimento tra le lacrime e Cristina Incorvaia l’ha perdonato. “Poi l’ho inviato a venire in Sicilia perché non aveva mai viaggiato. La sera di Ferragosto ha bevuto ed ha iniziato a insultarmi e minacciarmi di morte. Mi ha detto che mi avrebbe ammazzato. Ho compreso che era una persona disturbata”.

Al rientro a Novara ha continuato a seguirla fino a dormire su una panchina sotto casa. Quando l’ha denunciato ha scoperto che aveva già un precedente per stalking. “Ho dovuto cambiare tutte le mie abitudini. Il cagnolino non potevo portarlo fuori negli stessi orari. Non andavo neanche al giardinetto qui vicino e cercavo di stare sempre a telefono con qualcuno”.

Da venerdì 6 dicembre tornerà libero: ‘Nonostante fosse stato condannato a 2 anni e 6 mesi, ora non sono più tutelata’

Nelle prossime ore tornerà libero. “Sprofonderò nuovamente in uno stato di angoscia e di terrore come è successo nel 2022 e nel 2023. Lui mi ha fatto anche minacce via social. Nonostante avessi paura di poterlo incattivire ho denunciato ma questa è la scelta migliore che si può fare. La dimensione personale viene violata. Le autorità con me sono state rapidissime. L’hanno messo in galera ed ai domiciliari ma ora tornerà libero nonostante la condanna a 2 anni e 6 mesi. Ora non sono più tutelata e sono molta preoccupata per questo” – ha chiosato Cristina Incorvaia.