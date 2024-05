Crollo cartellone pubblicitario a Mumbai, 14 morti e 74 feriti: ‘Era illegale’ (VIDEO)

Almeno 14 persone hanno perso la vita e decine sono rimaste ferite a Mumbai, in India, a seguito della caduta di un grande cartellone pubblicitario, causata da un temporale, lunedì 13 maggio intorno alle 16:30.

Il maxi cartellone pubblicitario è crollato a Mumbai in India su un distributore di benzina per le forti folate di vento

La struttura è collassata su alcune case e su un distributore di benzina nei pressi di una strada affollata del sobborgo di Ghatkopar, che nelle ultime ore è stato investito da piogge torrenziali e forti folate di vento. Secondo le autorità di Mumbai, ben 74 persone sono state ricoverate a seguito dell’incidente, e 31 sono già state dimesse dagli ospedali.

Il proprietario del cartellone pubblicitario illegale, crollato lunedì sulla pompa di benzina nella zona di Ghatkopar a Mumbai in seguito a raffiche di vento, era già stato multato per aver esposto striscioni pubblicitari senza permesso. Ben 21 i casi registrati a carico del 51enne Bhavesh Prabhudas Bhinde che nel 2009 si era presentato come candidato indipendente alle elezioni dell’Assemblea del Maharashtra. In relazione all’incidente di Mumbai è stato iscritto al registrato degli indagati con l’accusa di omicidio colposo, lesioni e negligenza.

Il proprietario del cartellone di Ghatkopar già multato 21 volte per aver esposto striscioni pubblicitari senza permesso

Il cartellone di Ghatkopar era situato accanto a una pompa di benzina a Pant Nagar sulla Eastern Express Highway (EEH) misurava 120 x 120 rispetto alla dimensione consentita di 40 x 40 piedi. Il capo della Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC), Bhushan Gagrani, ha affermato che il cartellone era illegale poiché l’ente civico non aveva dato il permesso di erigerlo. “Il luogo in cui è avvenuto l’incidente dispone di quattro palizzate sul terreno della Ferrovia e una di queste è crollata. Già da un anno il BMC si opponeva alla creazione di cartelloni”.