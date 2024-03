Bimbo aggredito in strada da una scimmia in India: nessuno interviene per aiutarlo, video

Un bambino è stato brutalmente attaccato da una scimmia a Gangoh nell’Uttar Pradesh, in India. Il ragazzino è stato aggredito fuori da un negozio su una strada trafficata sotto lo sguardo di diverse persone. Le telecamere hanno immortalato le drammatiche fasi dell’aggressione.

In una clip si poteva vedere il ragazzo cadere a terra prima di alzarsi in piedi e scappare inseguito dal primate. I passanti hanno assistito alla scena del bambino brutalizzato dalla scimmia, ma nessuno è intervenuto per aiutarlo. Un testimone su una moto sembra aver visto l’intero attacco svolgersi prima di partire con il suo veicolo. Sul luogo dell’aggressione è intervenuta la polizia che non è riuscita a trovare la scimmia.

Il bambino è rimasto ferito ma le autorità locali non hanno fatto chiarezza sulle sue condizioni di salute. Il ragazzo è l’ultimo di una serie di vittime attaccate dalle scimmie in India negli ultimi mesi. Recentemente Kirti, una bambina, è morta precipitando dal tetto della sua casa di famiglia dopo essere stata attaccata da un gruppo di primati.

Saharanpur- A child was injured by a monkey, CCTV #viral, the child ran to save himself from the monkey attack, the people present at the spot remained spectators, the incident happened in Gangoh town of Gangoh police station area.



