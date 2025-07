Texas, alluvione catastrofica nella contea di Kerr: almeno sei morti e decine di dispersi

Morti, feriti e danni per l'alluvione in Texas

Travolto un campo estivo: bambini tra i dispersi. I soccorritori corrono contro il tempo

La contea di Kerr, nel cuore del Texas, è stata investita da violente piogge torrenziali che hanno provocato un’alluvione di proporzioni drammatiche. Secondo le prime informazioni ufficiali, si contano almeno sei vittime, ma il numero dei dispersi resta elevato e preoccupante: fra loro ci sarebbero anche diversi bambini, travolti mentre partecipavano a un campo scuola.

Il bilancio provvisorio è destinato a salire. Le autorità locali parlano di una situazione in costante evoluzione, con centinaia di persone che risultano al momento irrintracciabili, secondo quanto riportato da alcuni media texani.

Una notte di terrore: l’allarme alle 4.26 del mattino

Il primo allarme è scattato nel cuore della notte. Erano le 4:26 ora locale quando le centrali operative hanno ricevuto la prima chiamata d’emergenza. Da quel momento è stato un susseguirsi ininterrotto di segnalazioni: allagamenti improvvisi, persone bloccate nei veicoli, famiglie isolate nelle abitazioni.

I soccorsi sono entrati in azione immediatamente, ma le piogge incessanti e la rapidità con cui l’acqua ha invaso strade e abitazioni hanno inizialmente rallentato gli interventi. Ora, con il parziale miglioramento delle condizioni meteo, le squadre di emergenza stanno operando senza sosta per cercare di localizzare i dispersi prima del calare del buio.

For family, relatives, friends displaced by the Kerr County floods there’s shelter protection at Calvary Temple Church in Kerrville. They are ready to receive and help anyone right now!!! pic.twitter.com/yLjt1vTi2K — Vinnie Vinzetta (@VVinzetta) July 4, 2025

Un intero campo scuola travolto: il precedente del 1987

Tra i dispersi ci sono anche bambini e ragazzi di un campo estivo, che si trovavano in un’area colpita in pieno dalla piena del fiume Guadalupe. Il dramma riporta alla memoria la tragedia del luglio 1987, quando un’improvvisa alluvione uccise dieci adolescenti che si trovavano a bordo di uno scuolabus e di un furgone, travolti dall’acqua. All’epoca altri 33 giovani si salvarono rifugiandosi sugli alberi in attesa dei soccorsi.

Stavolta, temono le autorità, il bilancio potrebbe essere persino peggiore. In alcune zone della contea è caduta in poche ore l’equivalente di un’intera estate di pioggia. Il terreno, reso impermeabile dalla siccità, ha accelerato l’accumulo d’acqua e peggiorato l’impatto dell’alluvione.

Il fiume Guadalupe cresce di 6,7 metri in tre ore

Uno dei dati più impressionanti arriva dal fiume Guadalupe: in sole tre ore il suo livello è cresciuto di 6,7 metri, sfiorando i massimi storici. A testimonianza della violenza dell’evento, anche l’idrometro utilizzato per misurare il livello è stato distrutto dalla forza dell’acqua poche ore dopo il picco.

Nel frattempo, un grande magazzino Walmart è stato adibito a centro di accoglienza per le persone evacuate o impossibilitate a rientrare nelle proprie abitazioni. I residenti sono stati esortati a non uscire di casa e a restare in luoghi sicuri, dato che sono previste ulteriori precipitazioni anche nelle prossime ore.

L’appello delle autorità: “Restate dove siete”

“Ulteriori piogge sono previste nell’area. Anche se dovessero essere di lieve entità, potrebbero peggiorare la situazione”, hanno spiegato le autorità locali in una nota. “Le inondazioni in corso sono estremamente pericolose e devastanti. Stiamo cercando di identificare le vittime e localizzare i dispersi. Al momento, non siamo in grado di confermare il numero esatto di bambini coinvolti”.

Nel frattempo, sui social media si moltiplicano gli appelli di genitori e familiari che condividono foto dei propri figli nella speranza di ricevere notizie. La comunità è scossa, ma mobilitata: volontari e soccorritori stanno lavorando fianco a fianco per affrontare un’emergenza senza precedenti.

The Kerr County Sheriff’s Office said multiple people are dead after catastrophic flooding.



Early on 4th of July morning the Guadalupe River rose to its second highest level ever recorded in the area after torrential rainfall.



Kerrville and Hunt are both significantly impacted. pic.twitter.com/w1bljrWg0i — Tom Miller (@TomMillerNews) July 4, 2025