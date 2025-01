Un uomo è deceduto nel tentativo di recuperare tre leoni scappati nel cortile di uno zoo. La vittima, il custode della struttura, ha deciso di filmare il momento in cui catturava gli animali ma i predatori lo hanno aggredito mortalmente.

La tragedia al Lion Park in Uzbekistan, i leoni avevano trovato il cancello aperto e si erano allontanati dal loro recinto

All’origine dell’accaduto potrebbe esserci una bravata. L’uomo, identificato come F. Iriskulov, avrebbe registrato l’incidente per impressionare la sua fidanzata. Secondo una prima ricostruzione il 44enne ha aperto un lucchetto che dava accesso all’area del Lion Park, situato a Parkent, in Uzbekistan, intorno alle 5 del mattino durante il suo turno di notte, il 17 dicembre.

Nel video, si vedono tre leoni maschi che si muovono nello spazio circostante. Si sente il custode chiamare ripetutamente uno degli animali per nome, dicendo: “Simba, stai zitto”. Secondo le ricostruzioni, i leoni erano fuggiti dal loro recinto a causa di una porta lasciata aperta (non è chiaro se per una disattenzione del custode o volutamente) e avevano raggiunto un cortile interno. È qui che il guardiano ha tentato di catturarli, dando inizio alla tragica sequenza di eventi.

L’uomo stava registrando il video con l’intenzione di mostrarlo successivamente alla fidanzata, ma circa due minuti dopo aver aperto la porta del cortile, è stato attaccato dai leoni, come riportato dal Mirror. Nel video si sentono le urla dell’uomo mentre viene aggredito, con la telecamera che continua a registrare. Nonostante il pericolo, il guardiano ripete: “Stai zitto, stai zitto”. I resti del guardiano sono stati ritrovati dai colleghi circa quattro ore dopo l’attacco.

L’uomo ha filmato la sua orribile morte mentre realizzava il video della cattura da inviare alla fidanzata

I soccorritori hanno sedato due dei leoni, mentre il terzo è stato abbattuto a colpi di arma da fuoco. Un comunicato ufficiale ha confermato l’orribile morte del custode dello zoo: “I leoni lo hanno ucciso e hanno parzialmente consumato il suo corpo”. La polizia regionale ha aggiunto: “Il 17 dicembre, tre leoni, tenuti in un’unica gabbia presso lo zoo privato Lion Park nel distretto di Parkent, nella regione di Tashkent, sono fuggiti nel cortile dello zoo. I leoni hanno attaccato e ferito gravemente un custode di 44 anni. Purtroppo, il custode è deceduto a causa delle ferite riportate”.