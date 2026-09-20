Marano Equo, Daniela Casoli muore a 76 anni: il 37enne alla guida era positivo ad alcol e cocaina e aveva la patente sospesa

Tragico incidente a Marano Equo

La farmacista è stata travolta mentre passeggiava lungo via della Chiusa

Aveva 76 anni ed era una farmacista molto conosciuta e stimata a Marano Equo, Daniela Casoli. Sabato sera stava passeggiando, come era solita fare dopo cena, quando è stata travolta da un’auto lungo via della Chiusa, la strada principale del borgo della Valle dell’Aniene, in provincia di Roma.

L’incidente è avvenuto intorno alle 20, secondo le prime informazioni, mentre in una prima ricostruzione l’orario viene indicato intorno alle 20:30. La donna, che secondo quanto riferito camminava a bordo strada, è stata centrata da una Audi A3 condotta da un 37enne residente nella zona.

L’impatto è stato violentissimo. Dopo aver investito la 76enne, l’auto è uscita dalla carreggiata terminando la propria corsa in una cunetta fuori strada.

I soccorritori del 118 sono intervenuti immediatamente e hanno tentato le manovre rianimatorie, ma per Daniela Casoli non c’è stato nulla da fare. La donna è morta sul posto a causa dei gravi traumi riportati nell’investimento.

Il conducente positivo ad alcol e cocaina: aveva già la patente sospesa

A rendere ancora più pesante il quadro dell’incidente sono stati gli accertamenti eseguiti sul conducente.

Il 37enne, identificato come Omar E. S., è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Aveva riportato alcune contusioni alla fronte, al torace e all’occhio destro. Dopo essere stato medicato, è stato dimesso nella mattinata di domenica 20 settembre.

Nel frattempo sono arrivati gli esiti degli accertamenti tossicologici e alcolemici: il conducente è risultato positivo all’alcol e alla cocaina. Per questo motivo è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Subiaco con l’accusa di omicidio stradale aggravato.

Ma dagli ulteriori controlli nelle banche dati è emerso un altro elemento destinato ad aggravare la sua posizione.

La patente di guida gli era stata recentemente sospesa, dopo che nei mesi precedenti era già stato sorpreso al volante in stato di ebbrezza. Gli accertamenti dovranno ora stabilire anche gli eventuali ulteriori profili di responsabilità legati alla guida nonostante il provvedimento di sospensione.

L’Audi sequestrata, disposta l’autopsia sulla farmacista

Dopo l’incidente, l’Audi A3 è stata sequestrata su disposizione della Procura di Tivoli. I carabinieri della Compagnia di Subiaco stanno ricostruendo nel dettaglio la dinamica dell’investimento e le fasi che hanno preceduto l’impatto.

L’automobilista è stato piantonato in ospedale dai militari della stazione di Agosta. Una volta terminati gli accertamenti sanitari e dopo le dimissioni, è stato trasferito nel carcere di Rebibbia, dove resta in attesa della convalida dell’arresto da parte dell’autorità giudiziaria.

Anche la salma di Daniela Casoli è stata messa a disposizione della Procura. Il corpo della 76enne è stato trasferito all’Istituto di Medicina legale del Policlinico di Tor Vergata, dove dovrà essere eseguita l’autopsia.

Saranno ora gli ulteriori accertamenti disposti dalla Procura di Tivoli e le indagini dei carabinieri a chiarire ogni elemento della drammatica serata di Marano Equo, dall’esatta dinamica dell’investimento alle condizioni in cui il 37enne si trovava alla guida dell’auto.

La comunità del piccolo centro della Valle dell’Aniene è intanto chiamata a fare i conti con la morte di una donna conosciuta in paese anche per la sua attività di farmacista, travolta mentre si trovava fuori casa per una semplice passeggiata serale.