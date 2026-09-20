Roberto Ancona muore a 22 anni: scende dall’auto per segnalare l’incidente e viene travolto a Varcaturo

Roberto Ancona

Il giovane di San Cipriano d’Aversa stava rientrando dopo una serata con gli amici

Era sceso dall’auto per segnalare agli altri automobilisti il pericolo sulla strada, dopo che la Golf sulla quale viaggiava era finita contro il guardrail. È stato in quei pochi istanti che la tragedia ha travolto Roberto Ancona, 22 anni, originario di San Cipriano d’Aversa.

Il giovane è morto nelle prime ore del mattino lungo la statale 7 Quater Domiziana, nel territorio di Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania. Un secondo veicolo lo ha investito mentre si trovava sulla carreggiata per richiamare l’attenzione delle auto in transito.

Lo schianto contro il guardrail e poi l’investimento

L’incidente iniziale è avvenuto intorno alle 6.30, lungo la Domiziana. Roberto viaggiava su una Volkswagen Golf insieme a un amico di 20 anni, residente a Casal di Principe.

Per motivi ancora da chiarire, la vettura è uscita dalla propria traiettoria ed è andata a schiantarsi contro il guardrail.

Dopo l’impatto, i due occupanti sono usciti dall’abitacolo. L’intenzione, secondo le prime ricostruzioni, era quella di segnalare l’auto incidentata e mettere in guardia gli altri automobilisti che stavano percorrendo la Statale.

È stato allora che è arrivata un’altra vettura.

L’auto in transito ha investito Roberto. L’urto è stato violentissimo e per il 22enne non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Il conducente della vettura si è fermato immediatamente e ha prestato i primi soccorsi, dando anche l’allarme al 112.

La tragedia dopo una serata con gli amici

Roberto stava tornando a casa dopo aver trascorso la serata con alcuni amici.

Un rientro che si è trasformato in una tragedia nel giro di pochi minuti, proprio mentre il giovane cercava di segnalare la presenza dell’auto incidentata sulla Domiziana.

L’amico che viaggiava con lui, 20 anni, è rimasto coinvolto nell’incidente ma le informazioni disponibili non riferiscono di conseguenze gravi per lui.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano e i militari della stazione di Varcaturo, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti sulla dinamica.

Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica

Sono ancora diversi gli aspetti da chiarire. I militari dovranno ricostruire sia le cause per cui la Golf è finita contro il guardrail sia la successiva dinamica dell’investimento.

Le prime informazioni riferiscono che Roberto e il suo amico erano usciti dalla vettura per segnalare l’incidente agli altri mezzi in transito. Poco dopo è avvenuto l’investimento mortale.

Gli accertamenti dovranno stabilire con precisione la posizione del 22enne sulla carreggiata, la traiettoria dell’auto che lo ha travolto e tutti gli altri elementi utili a ricostruire quei drammatici minuti.

San Cipriano d’Aversa piange Roberto

La morte di Roberto Ancona ha provocato profondo dolore a San Cipriano d’Aversa, dove il 22enne era conosciuto.

Una tragedia che ha lasciato sgomenta la comunità, mentre i carabinieri proseguono gli accertamenti per ricostruire ogni passaggio dell’incidente e chiarire cosa sia accaduto sulla Domiziana all’alba.