Daniela muore a 26 anni mentre pedala sulla ciclabile a Strasburgo: il sogno spezzato a un passo dalla laurea

Daniela Veloci

La studentessa Daniela Veloci travolta da un’auto a Strasburgo, commozione tra Brescia, Molise e Francia

Aveva lasciato l’Italia per inseguire i suoi sogni, costruendo giorno dopo giorno il proprio futuro tra studio, insegnamento e attività culturali. Quel percorso si è interrotto tragicamente il 19 maggio scorso a Strasburgo, dove Daniela Veloci, studentessa di 26 anni originaria di Brescia, ha perso la vita dopo essere stata investita da un’automobile mentre percorreva una pista ciclabile.

Una tragedia che ha scosso non soltanto la città francese che l’aveva accolta, ma anche Brescia e il Molise, terra d’origine della sua famiglia.

L’incidente che non le ha lasciato scampo

Secondo quanto ricostruito, Daniela si trovava in sella alla sua bicicletta e stava percorrendo una pista ciclabile in condizioni di sicurezza quando, nei pressi di un incrocio, è stata travolta da un’automobile.

L’impatto si è rivelato devastante.

I soccorsi sono arrivati rapidamente sul posto, ma le gravi lesioni riportate dalla giovane si sono rivelate incompatibili con la vita. Per la 26enne non c’è stato nulla da fare.

Era a un passo dalla laurea

Nata a Brescia il 24 aprile 2000, Daniela si era trasferita in Francia per completare il proprio percorso universitario.

Frequentava il corso magistrale in Arts du Spectacle e mancava ormai poco alla conclusione degli studi. La laurea rappresentava il traguardo di anni di sacrifici e impegno che la giovane stava affrontando con entusiasmo e determinazione.

Ma Strasburgo per lei non era soltanto un luogo di studio.

Insegnante di italiano e anima della vita culturale

Parallelamente all’università, Daniela aveva già iniziato a costruire la propria carriera professionale.

Lavorava presso il Centre de Langues Pangloss come insegnante di italiano, attività che svolgeva con passione e competenza.

Le colleghe e i colleghi l’hanno ricordata come una docente molto apprezzata dagli studenti, capace di trasmettere non solo la lingua italiana ma anche l’amore per il teatro, la letteratura e l’arte.

Nel messaggio diffuso dal centro linguistico emerge il ritratto di una ragazza sensibile, elegante nei modi e profondamente attenta agli altri.

Il ricordo commosso di chi l’ha conosciuta

Daniela era molto attiva anche nella vita culturale della città francese.

Frequentava l’Espace Django, partecipava a progetti artistici, attività teatrali e iniziative di servizio civile, collaborando con realtà che promuovono cultura e inclusione.

Gli amici la descrivono come una ragazza curiosa, empatica e solare, capace di instaurare rapporti autentici e lasciare un segno nelle persone che incontrava.

Proprio a Strasburgo è stato organizzato un momento di raccoglimento per ricordarla e stringersi attorno alla famiglia.

Due comunità unite dal dolore

La sua scomparsa ha colpito profondamente Brescia, dove era cresciuta, ma anche Miranda, piccolo centro della provincia di Isernia da cui provengono le radici materne.

Ogni estate Daniela tornava nel paese molisano per trascorrere del tempo con parenti e amici, mantenendo vivo un legame che non aveva mai interrotto.

In entrambe le comunità il dolore è stato immediato e profondo.

Le parole della madre commuovono il web

Tra i messaggi più toccanti comparsi dopo la tragedia ci sono quelli della madre Giuliana.

Parole semplici ma cariche di dolore che raccontano la devastazione di una famiglia improvvisamente privata di una figlia.

“Io dovevo essere al tuo posto e tu dovevi vivere”, ha scritto la donna sui social.

Un messaggio che ha colpito centinaia di persone e che richiama anche il ricordo di un’altra figlia scomparsa anni fa, rendendo ancora più drammatica una vicenda che ha segnato profondamente la famiglia.

L’ultimo saluto a Daniela Veloci

Nel pomeriggio di sabato 30 maggio si sono svolti a Brescia i funerali della giovane nella Chiesa Evangelica Valdese di via dei Mille.

Amici, parenti e conoscenti si sono stretti attorno alla famiglia per l’ultimo saluto a una ragazza che aveva ancora tutta la vita davanti.

Una giovane donna che stava costruendo il proprio futuro tra università, insegnamento e cultura, e che viene oggi ricordata per il suo sorriso, la sua sensibilità e la capacità di lasciare un segno autentico nelle persone che hanno avuto la fortuna di incontrarla.