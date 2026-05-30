Chiama i soccorsi dopo la tragedia in casa: Samanta Zironi trovata morta, arrestato il marito

L'abitazione del quartiere Barco dove si è consumato il delitto

La donna sarebbe stata colpita con diverse coltellate nell’abitazione di Ferrara

Un nuovo femminicidio scuote l’Emilia-Romagna. Samanta Zironi, 50 anni, è stata trovata morta nella notte all’interno della sua abitazione nel quartiere Barco di Ferrara. Per il delitto è stato arrestato il marito, Vladimiro Lombardi, 52 anni.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, sarebbe stato proprio l’uomo a contattare i soccorsi e le forze dell’ordine dopo quanto accaduto all’interno dell’appartamento di via Gatti Casazza.

Quando il personale sanitario del 118 è arrivato sul posto, però, per la donna non c’era ormai più nulla da fare.

Cosa è successo nell’appartamento di via Gatti Casazza

La tragedia si è consumata nella notte tra venerdì e sabato all’interno dell’abitazione dove viveva la coppia.

Le prime verifiche investigative indicano che la vittima sarebbe stata raggiunta da diverse coltellate.

Gli accertamenti tecnici sono ancora in corso e gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e i momenti che hanno preceduto il delitto.

L’appartamento è stato sottoposto ai rilievi della polizia scientifica mentre gli agenti della Squadra Mobile hanno avviato le indagini per chiarire ogni aspetto della vicenda.

Samanta Zironi e Vladimiro Lombardi

Arrestato il marito della vittima

Per l’omicidio è stato arrestato il marito della donna, il 52enne Vladimiro Lombardi.

L’uomo è stato accompagnato negli uffici della Questura di Ferrara e successivamente ascoltato dagli inquirenti.

Davanti al pubblico ministero di turno, Ombretta Volta, ha però scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere.

La sua posizione è ora al centro dell’inchiesta aperta dalla Procura di Ferrara.

Gli investigatori verificano eventuali precedenti segnalazioni

Uno degli aspetti che gli inquirenti stanno approfondendo riguarda l’eventuale esistenza di precedenti episodi di violenza o maltrattamenti.

Le verifiche sono in corso per accertare se in passato la donna avesse mai segnalato situazioni problematiche o richiesto aiuto alle autorità.

Parallelamente vengono ascoltati vicini di casa, conoscenti e persone che frequentavano la coppia, nel tentativo di ricostruire il contesto familiare e comprendere se vi fossero stati segnali premonitori.

Il quartiere sotto shock

La notizia si è diffusa rapidamente nel quartiere Barco, una zona residenziale della città dove la coppia era conosciuta.

Nelle ore successive al ritrovamento del corpo numerosi residenti si sono fermati davanti all’abitazione per cercare di capire cosa fosse accaduto.

La morte di Samanta Zironi ha lasciato sgomento tra chi la conosceva e tra i vicini, che ora attendono di conoscere gli sviluppi dell’indagine.

Un’altra donna uccisa tra le mura domestiche

L’episodio riporta ancora una volta l’attenzione sul fenomeno della violenza domestica e dei femminicidi, spesso consumati all’interno delle abitazioni e in contesti familiari apparentemente ordinari.

Saranno ora gli accertamenti della Procura e il lavoro degli investigatori a chiarire nel dettaglio quanto accaduto nella casa di Ferrara e a ricostruire le ultime ore di vita della cinquantenne.

Intanto resta il dolore per una donna che ha perso la vita all’interno della propria abitazione e una comunità che si trova ancora una volta a fare i conti con una tragedia familiare.