Il Psg è campione d'Europa per la seconda volta di fila

L’Arsenal sfiora l’impresa, ma i francesi conquistano la seconda Champions League consecutiva

Il Paris Saint-Germain si conferma sul tetto d’Europa. La squadra allenata da Luis Enrique ha conquistato la sua seconda Champions League consecutiva superando l’Arsenal al termine di una finale combattuta e decisa soltanto ai calci di rigore.

Una vittoria che consegna i parigini alla storia del calcio europeo e che ha scatenato una notte di festa nella capitale francese, dove migliaia di tifosi sono scesi in strada per celebrare un trionfo destinato a restare negli annali del club.

Una finale equilibrata fino all’ultimo rigore

Alla Puskás Aréna di Budapest la sfida è rimasta in bilico fino all’ultimo.

L’Arsenal era riuscito a sbloccare il risultato dopo appena sei minuti grazie a Kai Havertz, bravo a sfruttare un’incertezza della retroguardia francese e a battere Safonov con una conclusione potente sotto la traversa.

Per lunghi tratti della gara i Gunners hanno controllato bene il vantaggio, difendendosi con ordine e cercando di colpire in contropiede.

Nella ripresa, però, il PSG ha aumentato la pressione e ha trovato il pareggio grazie a Ousmane Dembélé, trasformando il calcio di rigore conquistato da Kvaratskhelia.

Da quel momento la partita si è fatta più prudente, con entrambe le squadre attente a non concedere spazi. Nemmeno i tempi supplementari sono riusciti a spezzare l’equilibrio.

Decisivo l’errore di Gabriel

La Champions League si è così decisa dagli undici metri.

Nella serie finale sono stati fatali all’Arsenal gli errori di Eze e soprattutto di Gabriel, che ha spedito alto il rigore decisivo consegnando il trofeo ai francesi.

Per il PSG si tratta di un’impresa storica: il club parigino riesce infatti a confermarsi campione d’Europa dodici mesi dopo il successo ottenuto nella finale contro l’Inter.

Luis Enrique entra nella storia

Con questo trionfo Luis Enrique arricchisce ulteriormente il proprio palmarès.

Per il tecnico spagnolo si tratta della terza Champions League della carriera, dopo quella conquistata alla guida del Barcellona e il successo ottenuto con il PSG nella scorsa stagione.

Un risultato che lo inserisce ancora più stabilmente tra gli allenatori più vincenti della storia della competizione.

Festa scatenata a Parigi dopo il trionfo

Mentre i giocatori alzavano la coppa, a Parigi esplodeva la gioia dei tifosi.

Migliaia di persone hanno seguito la finale tra bar, locali e piazze della città, riversandosi poi nelle strade dopo l’ultimo rigore.

Il boato che ha accompagnato la vittoria del PSG è stato seguito da cori, fumogeni e fuochi d’artificio che hanno illuminato diversi quartieri della capitale francese.

Momenti di tensione tra petardi e fuggi fuggi generale

Accanto alla festa, però, non sono mancati momenti di tensione.

Secondo le prime ricostruzioni, numerosi petardi e razzi fumogeni sarebbero stati esplosi in mezzo alla folla durante i festeggiamenti.

In alcune zone si sono registrate scene di panico, con gruppi di passanti costretti ad allontanarsi rapidamente per evitare i lanci di materiale pirotecnico. Incendiate alcune biciclette da noleggio mentre alcuni sostenitori del Paris indossavano magliette con un messaggio inequivocabile ai rivali dell’Arsenal in inglese.

Le autorità francesi hanno monitorato la situazione per tutta la notte, mentre migliaia di sostenitori continuavano a celebrare il successo della squadra di Luis Enrique.

Macron: “La Francia è orgogliosa”

Tra i primi a congratularsi con il club è stato il presidente francese Emmanuel Macron.

Attraverso un messaggio pubblicato sui social, il capo dell’Eliseo ha celebrato il trionfo dei parigini definendolo un motivo di orgoglio per tutto il Paese.

“Una nuova stella brilla su Parigi”, ha scritto Macron, sottolineando come il PSG stia facendo sognare l’intera Europa.

Un successo che entra nella storia del calcio europeo

Il bis consecutivo permette al Paris Saint-Germain di entrare in un gruppo ristrettissimo di squadre capaci di difendere il titolo continentale.

Un’impresa che negli ultimi anni era riuscita soltanto ai grandi club che hanno segnato la storia della Champions League.

Per il PSG, però, il dato più importante è un altro: da progetto ambizioso a potenza assoluta del calcio europeo, il club parigino continua a scrivere pagine sempre più importanti della propria storia.