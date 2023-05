Dichiarato innocente dopo 33 anni di carcere: l’odissea di Daniel Saldana e le scuse del procuratore

Un uomo orginario della California è stato dichiarato innocente dopo aver trascorso 33 anni in prigione per tentato omicidio.

Los Angeles, Daniel Saldana fu condannato a 45 anni per una sparatoria a Baldwin Park nel 1990

Il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles si è scusato giovedì 25 maggio per l’errata condanna e detenzione di Daniel Saldana. Nonostante la sua vita fosse stata segnata da un grave errore giudiziario il 55enne ha dichiarato in conferenza stampa di essere grato di essere stato liberato. Saldana è stato condannato nel 1990 per essere uno dei tanti uomini che hanno aperto il fuoco su un’auto che trasportava alcuni studenti delle scuole superiori a Baldwin Park, a est di Los Angeles.

Due adolescenti sono rimasti feriti. L’ufficio del procuratore distrettuale ha avviato le indagini dopo aver appreso a febbraio che un altro uomo condannato aveva detto a una commissione per la libertà vigilata che Saldana non era presente. All’epoca dei fatti aveva 22 anni e lavorava a tempo pieno pieno come operaio edile. Fu, in concorso con altre due persone, accusato e condannato a 45 anni di carcere dell’attacco agli studenti scambiati per i membri di una banda.

Daniel Saldana è apparso con il procuratore distrettuale George Gascón in una conferenza stampa che annunciava il suo esonero giovedì. Ha detto che era grato di essere stato liberato. “È una lotta, ogni giorno svegliarsi sapendo che sei innocente ed eccomi rinchiuso in una cella, chiedendo aiuto” – ha detto Saldana, secondo il Southern California News Group. Sono così felice che questo giorno sia arrivato”, ha aggiunto.

Il procuratore distrettuale: ‘Spero che le nostre scuse ti portino un po’ di conforto’

L’ufficio di Gascón ha iniziato a indagare dopo aver appreso a febbraio che un altro aggressore condannato ha detto alle autorità durante un’udienza sulla libertà condizionale del 2017 che Saldana “non era in alcun modo coinvolto nella sparatoria e non era presente durante l’incidente”.

Il procuratore distrettuale non ha rivelato altri dettagli del caso, ma si è scusato con Saldana e la sua famiglia. “So che questo non ti riporterà indietro ai decenni che hai sopportato in prigione”, ha detto. “Ma spero che le nostre scuse ti portino un po’ di conforto mentre inizi la tua nuova vita.”