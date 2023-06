Davide Ferrerio, il fratello Alessandro: ‘É peggiorato, non so per quanto potrò abbracciarlo’

Ogni giorno va in ospedale e tiene stretta la mano del fratello, Davide, in coma irreversibile dall’11 agosto 2022 per un tragico scambio di persona. Alessandro Ferrerio fatica a trattenere le lacrime durante la puntata di Storie italiane del 1° giugno nel ricordare quanto accaduto in quella drammatica notte di estate a Crotone.

Davide Ferrerio, la svolta sul ‘quinto uomo’ che inviava i messaggi alla minore: chiesto il processo

L’aggressore, il 23enne Nicolò Passalacqua, è stato condannato a 20 anni e 4 mesi di reclusione. Nelle ultime ore si è registrata una svolta che la famiglia di Davide Ferrerio attendeva da tempo con la Procura di Catanzaro che ha acceso i riflettori sul 31enne che con un falso account corteggiava la minore.

Per il ‘quinto uomo’ è scattata la richiesta di rinvio a giudizio per concorso anomalo in omicidio. “Era in auto ed ha indicato mio fratello invece di scappare ed è rimasto libero per 10 mesi. Questa è una persona pericolosa” – ha detto Alessandro Ferriero che poi si è soffermato sulle condizioni del fratello.

Alessandro Ferrerio a Storie Italiane: ‘Privato di mio fratello per un complimento’

“Davide purtroppo è peggiorato dopo questi 10 mesi e ce l’aspettavamo. É in una situazione clinica tragica, vado tutti i giorni a trovarlo e me l’abbraccio. Perché mi hai privato di mio fratello, non riesco a spiegarmelo. Non so quando tempo potrò abbracciare questo corpo che si sta spegnendo per difendere l’onore della 17enne” – ha aggiunto Alessandro Ferriero”.

“A breve ci sarà il processo a carico della mandante, la madre della minore, che voleva scoprire lo stalker che poi il messaggio che mandava era sei bellissima. Se vado a Crotone devo chiedere la scorta neanche fossi un magistrato dell’antimafia”