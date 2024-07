Delitto horror a Pannarano, decapita il fratello mentre dorme e getta la testa dal balcone

Ha aspettato che il fratello si addormentasse per recidergli la testa e gettarla dal balcone. Un delitto orribile si è consumato nella tarda serata di mercoledì 3 luglio a Pannarano, in provincia di Benevento, al confine con l’Irpinia.

Benito Miarelli ha reciso la testa del fratello mentre dormiva dopo un’accesa lite

L’assassino, Benito Miarelli di 57 anni, ha ucciso il fratello Annibale, 70 anni, nella sua camera da letto in un modo orribile. Secondo quanto si apprende pare che a scatenare l’ira di Benito sia stata una lite col fratello scoppiata in precedenza sul balcone di casa. Dopo averlo decapitato e ucciso Benito si è rinchiuso in casa dove è rimasto fino a quando sono arrivati i carabinieri ed i vigili del fuoco.

Dopo aver ucciso Annibale Miarelli, pensionato di 70 anni, l’assassino in evidente stato confusionale e di alterazione, si è recato da un vicino di casa chiedendogli di allertare i carabinieri. Giunti sul posto, i militari hanno arrestato l’omicida, Benito di 57 anni, e lo hanno condotto in carcere a Benevento dove, al termine dell’interrogatorio da parte del magistrato di turno, l’uomo ha ammesso la sua responsabilità. Dopo la morte della moglie la vittima aveva lasciato Roma ed era tornato a vivere a Pannarano, nella Valle Caudina, da qualche anno nel suo paese d’origine dove aveva deciso di godersi la pensione.

Annibale Miarelli era tornato a vivere a Pannarano dopo la scomparsa della moglie, paese sotto choc

“Non ci sono parole per quanto accaduto. Siamo vicini ai familiari colpiti da questa tragedia. L’intera comunità è sgomenta e incredula di fronte al dramma che ha colpito una famiglia di brave persone” – ha riferito il sindaco di Pannarano (Benevento), Antonio Iannaccone, in relazione all’omicidio di Annibale Miarelli, ex operaio settantenne ucciso e decapitato dal fratello Benito nella tarda serata del 3 luglio.