Denise Pipitone, negativo test DNA su Denisa Beganovic: Piera Maggio si scaglia contro Quarto Grado

Test negativo e polemiche. La rivelazione di Quarto Grado sul prelievo del DNA ad una ventenne bosniaca, Denisa Beganovic, accostata a Denise Pipitone ha fatto infuriare Piera Maggio e Pietro Pulizzi che sui social hanno espresso il loro rammarico per essere venuti a conoscenza dell’accertamento dalla tv.

Denisa Beganovic non è Denise Pipitone: l’esame del DNA era stato disposto dalla Procura di Marsala

Una notizia che aveva riacceso la speranza che si è nuovamente spenta nel giro di poche ore. Nella giornata di sabato 4 marzo è stato comunicato l’esito del test del DNA dopo il prelievo effettuato nei giorni scorsi. Denisa Beganovic non è Denise Pipitone: la comparazione genetica ha dato esito negativo. L’accertamento era stato disposto dal procuratore di Marsala Fernando Asaro e dal pm Roberto Piscitello.

Piera Maggio: ‘Le notizie particolari dovrebbero passare prima da noi genitori, questo non è corretto’

“Un tuffo al cuore, sono fatti che non dovrebbero nemmeno accadere. Le notizie, “specialmente quelle particolari” dovrebbero passare prima da noi genitori e dopo alla stampa, (con tutto rispetto). Questo non è umanamente corretto. Siamo coinvolti in un arancia meccanica dei sentimenti” – il messaggio a firma congiunta con Pietro Pulizzi diffuso sui social.

Sull’esame del DNA su Denisa Beganovic anticipato da Quarto Grado è intervenuto anche l’avvocato Giacomo Frazzita che all’Ansa ha dichiarato che “Sono fughe di notizie che colpiscono al cuore una madre e un padre in attesa. E queste cose non dovrebbero accadere”.