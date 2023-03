Denise Pipitone, prelevato il DNA di una 20enne bosniaca: la ragazza parla a Quarto Grado

Si riaccendono le speranze sulla sorte di Denise Pipitone. Dal 1° settembre 2004 Piera Maggio si aggrappa ad ogni traccia o segnalazione nella speranza di ritrovare la sua Denise. Nessuna pista va tralasciata…

Prelevato DNA da una ragazza rom a Roma, Nuzzi: ‘Si riaccende la speranza’

Senza illudersi ma con la consapevolezza di aver sempre fatto il massimo per ritrovare la ragazzina scomparsa a Mazara del Vallo quasi 23 anni fa. Nel corso della puntata di Quarto Grado di venerdì 3 marzo è emersa la nuova svolta dopo il caso di Olesya Rostova della primavera del 2021. “Stasera fa un passo importante perché la nostra Claudia Marcon ha trovato una notizia che non voglio esagerare ma che riaccende sicuramente la speranza” – ha spiegato Gianluigi Nuzzi.

Martedì 21 febbraio è stato prelevato il DNA di Denisa, una ventenne di origine bosniaca di etnia rom. “La polizia mi ha detto che lo cercava per la bambina. Hanno preso la saliva come quando si fa il tampone, mi hanno portato dove sono i carabinieri . Ci sono andata da sola. Mi hanno detto che se ci fossero state delle novità mi avrebbero chiamata” – ha riferito la giovane accostata a Denise Pipitone che è stata invitata dalle forze dell’ordine a non allontanarsi da Roma.

La giovane: ‘Mi hanno fatto vedere la foto di Piero Pulizzi’

“Loro vogliono verificare perché la data in cui è nata Denise è uguale alla mia” – ha aggiunto una piccola divergenza. Denisa è nata in Bosnia nel settembre 2002, due anni prima della figlia di Piera Maggio. Inoltre la ragazza ha detto che le hanno fatto vedere una foto di Piero Pulizzi, il papà naturale Denise Pipitone. “Non lo conosco, sono da 5 anni in Italia” – ha aggiunto la ragazza che ha ricordi confusi della sua infanzia.

“Non conosco i miei genitori, sono stata in Italia quando avevo tre anni”. L’inviata ha precisato che Denisa è alta 1,60, è magra ed ha una pelle chiara e capelli scuri che porta raccolti. Non è da escludere che le forze dell’ordine e la Procura si siano mosse su segnalazione di un cittadino.