Nuovo testimone nel caso Denise Pipitone, Piera Maggio sbotta: ‘Molti sconosciuti oltrepassano il limite’

Piera Maggio con Denise Pipitone

Il caso Denise Pipitone torna al centro dell’attenzione

A oltre vent’anni dalla scomparsa di Denise Pipitone, il mistero della bambina sparita da Mazara del Vallo il 1° settembre 2004 torna a far discutere.

La vicenda, una delle più dolorose e irrisolte della cronaca italiana, è tornata sotto i riflettori dopo alcune dichiarazioni emerse nel corso della trasmissione televisiva “Scomparsi”, in onda sul canale Fatti di Nera (122).

Durante il programma la criminologa Antonella Delfino Pesce, già nota per aver contribuito alla riapertura del caso Nada Cella, ha parlato dell’esistenza di un nuovo testimone mai ascoltato dagli inquirenti.

Una rivelazione che potrebbe riportare il caso al centro dell’attenzione investigativa.

Lo sfogo di Piera Maggio: “Oltrepassato ogni limite”

Dopo le dichiarazioni televisive, la madre della piccola Denise, Piera Maggio, è intervenuta sui social con uno sfogo molto duro.

“Rispettare una madre non è solo un dovere, ma il riconoscimento del primo legame che ha permesso a mia figlia di esistere”, ha scritto.

Un messaggio che lascia trasparire stanchezza e amarezza dopo anni di ipotesi, piste investigative e discussioni pubbliche.

“Oggi molti sconosciuti si sentono liberi di oltrepassare il limite perché il buonsenso ha perso la ragione”, ha aggiunto.

Parole che riflettono il peso di una vicenda che dura da oltre due decenni e che continua a riemergere ciclicamente nel dibattito pubblico.

Chi è il nuovo testimone di cui parla la criminologa

Secondo quanto raccontato da Antonella Delfino Pesce, esisterebbe un uomo residente a Milano che non è mai stato inserito negli atti ufficiali dell’inchiesta.

Il suo nome non comparirebbe nei fascicoli giudiziari e, soprattutto, non sarebbe mai stato ascoltato dalla Procura.

La criminologa ha spiegato di aver scoperto l’esistenza di questa persona analizzando gli atti processuali e svolgendo sopralluoghi sia a Mazara del Vallo che a Milano.

Secondo quanto riferito, l’uomo sarebbe pronto a parlare e a fornire elementi che potrebbero risultare importanti per la ricostruzione dei fatti.

I dettagli che potrebbero cambiare la ricostruzione del caso

Durante la trasmissione televisiva, Delfino Pesce ha spiegato di aver analizzato in modo approfondito i documenti delle indagini e dei processi conclusi negli anni.

“Ho esaminato ogni fascicolo e ogni riga degli atti processuali”, ha dichiarato.

Secondo la criminologa, la testimonianza raccolta potrebbe mettere in discussione alcune ricostruzioni emerse nei procedimenti giudiziari.

Tra gli elementi che potrebbero cambiare ci sarebbero:

la ricostruzione degli orari

alcuni dettagli della scena della scomparsa

possibili collegamenti con segnalazioni avvenute lontano dalla Sicilia

In particolare, l’uomo citato dalla criminologa confermerebbe l’ipotesi di un avvistamento a Milano, fornendo indicazioni che potrebbero indirizzare nuove ricerche.

L’appello alla Procura di Marsala

Nonostante una recente richiesta di riapertura dell’inchiesta sia stata respinta, la criminologa e i legali della famiglia non intendono fermarsi.

Delfino Pesce ha infatti rivolto un appello diretto alla Procura di Marsala, chiedendo un incontro per discutere gli elementi raccolti.

“Mi aspetto e confido in un confronto con i magistrati”, ha dichiarato.

Secondo la criminologa questo potrebbe essere “il momento più adatto” per valutare le nuove informazioni.

Un mistero che dura da oltre vent’anni

La scomparsa di Denise Pipitone resta uno dei casi più dolorosi e complessi della cronaca italiana.

La bambina aveva quattro anni quando sparì nel nulla mentre giocava davanti casa a Mazara del Vallo.

Nonostante anni di indagini, processi e segnalazioni arrivate da diverse parti d’Italia e dall’estero, la verità su ciò che accadde quel giorno non è mai stata accertata definitivamente.

Ogni nuovo elemento riaccende la speranza, ma anche il dolore di una famiglia che da oltre vent’anni continua a cercare risposte.